В ЕС рассказали об инсценировке на встрече "коалиции желающих" по Украине

В ЕС рассказали об инсценировке на встрече "коалиции желающих" по Украине

В ЕС рассказали об инсценировке на встрече "коалиции желающих" по Украине

05.09.2025

2025-09-05T01:53:00+03:00

2025-09-05T01:53:00+03:00

2025-09-05T10:30:00+03:00

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Встреча "коалиции желающих" в Париже была направлена на то, чтобы найти предлог для обвинений в адрес России, а не для поиска путей помощи Украине, такое мнение высказал политический обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomaco."Главное — показать, что мы собрались за "круглым столом" войны действовать как великие лидеры, готовые освободить "Гроб Господень", — тот, где демократия, права и политические партии погребены уже как минимум десять лет и где убийства оппонентов — обычное дело, — и заявить, что именно Россия, "неверная", не хочет мира", — сыронизировал он.При этом автор отмечает, что все заявления союзников Киева о намерении отправить так называемых миротворцев на Украину еще не привели ни к одному реальному шагу по исполнению этой идеи. Основная задача здесь — постоянно подтверждать свои намерения и убеждать всех вокруг в существовании некого "братства", которое даже внутренним кругом не способны формально договориться даже между собой, пояснил Поджи.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".

2025

