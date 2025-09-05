В ЕС рассказали об инсценировке на встрече "коалиции желающих" по Украине
Поджи: "коалиция желающих" хочет обвинять Россию, а не поддерживать Киев
Встреча "коалиции желающих" в Париже. 4 сентября 2025
Встреча "коалиции желающих" в Париже. 4 сентября 2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Встреча "коалиции желающих" в Париже была направлена на то, чтобы найти предлог для обвинений в адрес России, а не для поиска путей помощи Украине, такое мнение высказал политический обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomaco.
"Главное — показать, что мы собрались за "круглым столом" войны действовать как великие лидеры, готовые освободить "Гроб Господень", — тот, где демократия, права и политические партии погребены уже как минимум десять лет и где убийства оппонентов — обычное дело, — и заявить, что именно Россия, "неверная", не хочет мира", — сыронизировал он.
При этом автор отмечает, что все заявления союзников Киева о намерении отправить так называемых миротворцев на Украину еще не привели ни к одному реальному шагу по исполнению этой идеи. Основная задача здесь — постоянно подтверждать свои намерения и убеждать всех вокруг в существовании некого "братства", которое даже внутренним кругом не способны формально договориться даже между собой, пояснил Поджи.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".