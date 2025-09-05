https://ria.ru/20250905/vrach-2039810519.html

Врач рассказала о пользе сезонных ягод

Врач рассказала о пользе сезонных ягод - РИА Новости, 05.09.2025

Врач рассказала о пользе сезонных ягод

Свежие сезонные ягоды полезнее своих замороженных или привезенных аналогов за счет более высокого содержания витаминов и антиоксидантов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T03:09:00+03:00

2025-09-05T03:09:00+03:00

2025-09-05T03:09:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739277813_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b9e8ed79245d1fd7e81a2b4cf5e74a7d.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Свежие сезонные ягоды полезнее своих замороженных или привезенных аналогов за счет более высокого содержания витаминов и антиоксидантов, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В чем же заключается польза сезонных ягод в целом? Она заключается в том, что эти ягоды свежие, и как свежие ягоды они содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем их замороженные или привезенные аналоги", - рассказала Волкова. Среди сезонных ягод врач назвала полезные для зрения чернику и голубику, а также крыжовник, который, по словам диетолога, содержит органические кислоты, пектин и помогает пищеварению. "Арбузы и дыни, также они формально считаются ягодами, содержат калий, магний", - добавила собеседница. Также Волкова отметила пользу поздних сортов малины, которые являются источником витамина С, марганца и клетчатки.

https://ria.ru/20250904/ovoschi-2039532956.html

https://ria.ru/20250903/vrach-2039243526.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество