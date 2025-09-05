Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о пользе сезонных ягод - РИА Новости, 05.09.2025
03:09 05.09.2025
Врач рассказала о пользе сезонных ягод
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Свежие сезонные ягоды полезнее своих замороженных или привезенных аналогов за счет более высокого содержания витаминов и антиоксидантов, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В чем же заключается польза сезонных ягод в целом? Она заключается в том, что эти ягоды свежие, и как свежие ягоды они содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем их замороженные или привезенные аналоги", - рассказала Волкова. Среди сезонных ягод врач назвала полезные для зрения чернику и голубику, а также крыжовник, который, по словам диетолога, содержит органические кислоты, пектин и помогает пищеварению. "Арбузы и дыни, также они формально считаются ягодами, содержат калий, магний", - добавила собеседница. Также Волкова отметила пользу поздних сортов малины, которые являются источником витамина С, марганца и клетчатки.
общество
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Свежие сезонные ягоды полезнее своих замороженных или привезенных аналогов за счет более высокого содержания витаминов и антиоксидантов, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"В чем же заключается польза сезонных ягод в целом? Она заключается в том, что эти ягоды свежие, и как свежие ягоды они содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем их замороженные или привезенные аналоги", - рассказала Волкова.
Среди сезонных ягод врач назвала полезные для зрения чернику и голубику, а также крыжовник, который, по словам диетолога, содержит органические кислоты, пектин и помогает пищеварению.
"Арбузы и дыни, также они формально считаются ягодами, содержат калий, магний", - добавила собеседница.
Также Волкова отметила пользу поздних сортов малины, которые являются источником витамина С, марганца и клетчатки.
