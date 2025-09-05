Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины, заявил президент Владимир Путин.
"Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — сказал он на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Если же удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил Путин.
По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. И хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он.
Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства развернуть на Украине войска после прекращения огня. В ближашие дни коалиция согласует участие в этом США.
Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранный контингент называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
