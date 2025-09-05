Рейтинг@Mail.ru
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 05.09.2025 (обновлено: 11:50 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/voyska-2039880268.html
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине
Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:12:00+03:00
2025-09-05T11:50:00+03:00
украина
россия
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039882859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2ed764a470692a8ff139a681c19cf0a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины, заявил президент Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — сказал он на пленарном заседании ВЭФ-2025.Если же удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил Путин.По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. И хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он.Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства развернуть на Украине войска после прекращения огня. В ближашие дни коалиция согласует участие в этом США.Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранный контингент называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html
https://ria.ru/20250905/pravda-2039930464.html
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039790296.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил Путин
2025-09-05T09:12
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039882859_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7088a54ef8222628a6777c899fccfb7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, вэф-2025
Украина, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине

Путин: любые иностранные войска на Украине будут законными целями для поражения

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины, заявил президент Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — сказал он на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
08:00
Если же удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил Путин.
По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. И хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он.
Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал всю правду и обидел Украину
11:28
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства развернуть на Украине войска после прекращения огня. В ближашие дни коалиция согласует участие в этом США.
Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранный контингент называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России
08:00
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала