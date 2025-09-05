https://ria.ru/20250905/vostok-2039904051.html
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке
На новой индустриальной карте Дальнего Востока появляются тысячи точек роста, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:13:00+03:00
2025-09-05T10:13:00+03:00
2025-09-05T10:13:00+03:00
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039902834_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_798b97dbaedf50502508ca568327fb08.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На новой индустриальной карте Дальнего Востока появляются тысячи точек роста, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "На ней (индустриальной карте Дальнего Востока - ред.) уже появляются тысячи точек роста", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039899836.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039902834_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_5098b43c3828ba9fe2bb048c23f15549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке
Путин: на индустриальной карте Дальнего Востока появляются тысячи точек роста