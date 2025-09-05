Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
10:13 05.09.2025
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке
На новой индустриальной карте Дальнего Востока появляются тысячи точек роста, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На новой индустриальной карте Дальнего Востока появляются тысячи точек роста, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "На ней (индустриальной карте Дальнего Востока - ред.) уже появляются тысячи точек роста", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
россия
владивосток
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Путин отметил появление новых предприятий на Дальнем Востоке

Путин: на индустриальной карте Дальнего Востока появляются тысячи точек роста

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На новой индустриальной карте Дальнего Востока появляются тысячи точек роста, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
"На ней (индустриальной карте Дальнего Востока - ред.) уже появляются тысячи точек роста", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины
Дальний ВостокРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала