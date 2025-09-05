https://ria.ru/20250905/vorovstvo-2040021829.html

Российское посольство обвинило Британию в международном воровстве

Российское посольство обвинило Британию в международном воровстве - РИА Новости, 05.09.2025

Российское посольство обвинило Британию в международном воровстве

Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:12:00+03:00

2025-09-05T15:12:00+03:00

2025-09-05T16:29:00+03:00

россия

украина

в мире

москва

владимир путин

сергей лавров

евросоюз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg

ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских активов.Министр обороны Британии Джон Хили заявил 3 сентября, что королевство направило более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине."Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии ещё с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.В дипмиссии добавили, что присвоение чужих денег в любой юрисдикции, в том числе в британской, является преступлением со всеми вытекающими последствиями для тех, кто его совершил.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250831/deripaska-2038688738.html

https://ria.ru/20250830/aktivy-2038529102.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, москва, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear