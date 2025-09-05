https://ria.ru/20250905/vorovstvo-2040021829.html
Российское посольство обвинило Британию в международном воровстве
Российское посольство обвинило Британию в международном воровстве - РИА Новости, 05.09.2025
Российское посольство обвинило Британию в международном воровстве
Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:12:00+03:00
2025-09-05T15:12:00+03:00
2025-09-05T16:29:00+03:00
россия
украина
в мире
москва
владимир путин
сергей лавров
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских активов.Министр обороны Британии Джон Хили заявил 3 сентября, что королевство направило более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине."Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии ещё с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.В дипмиссии добавили, что присвоение чужих денег в любой юрисдикции, в том числе в британской, является преступлением со всеми вытекающими последствиями для тех, кто его совершил.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250831/deripaska-2038688738.html
https://ria.ru/20250830/aktivy-2038529102.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, москва, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Украина, В мире, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Российское посольство обвинило Британию в международном воровстве
Посольство РФ обвинило Британию в воровстве из-за передачи доходов от активов
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Великобритания продолжает свои традиции международного воровства, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя передачу Украине доходов от российских активов.
Министр обороны Британии Джон Хили заявил 3 сентября, что королевство направило более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
"Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии ещё с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии добавили, что присвоение чужих денег в любой юрисдикции, в том числе в британской, является преступлением со всеми вытекающими последствиями для тех, кто его совершил.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС
и страны G7
заморозили почти половину валютных резервов РФ
примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии
сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе
воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявлял, что Москва
ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.