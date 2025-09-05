https://ria.ru/20250905/voronezh-2039905063.html

В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене

В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене - РИА Новости, 05.09.2025

В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене

В Воронеже задержали местного жителя, переводившего криптовалюту на счета украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Воронеже задержали местного жителя, переводившего криптовалюту на счета украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в городе Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что фигурант хотел финансово помогать ВСУ и по собственной инициативе связался через Telegram с представителем украинских спецслужб. Затем он переводил деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР Минобороны Украины.Следственный отдел воронежского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье о госизмене. Суд отправил задержанного под арест.

