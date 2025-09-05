Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене
10:16 05.09.2025 (обновлено: 11:42 05.09.2025)
В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене
В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене - РИА Новости, 05.09.2025
В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене
В Воронеже задержали местного жителя, переводившего криптовалюту на счета украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Воронеже задержали местного жителя, переводившего криптовалюту на счета украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в городе Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что фигурант хотел финансово помогать ВСУ и по собственной инициативе связался через Telegram с представителем украинских спецслужб. Затем он переводил деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР Минобороны Украины.Следственный отдел воронежского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье о госизмене. Суд отправил задержанного под арест.
В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене

Жителя Воронежа задержали за переводы криптовалюты украинским боевикам

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Воронеже задержали местного жителя, переводившего криптовалюту на счета украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в городе Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в релизе.
В ведомстве пояснили, что фигурант хотел финансово помогать ВСУ и по собственной инициативе связался через Telegram с представителем украинских спецслужб. Затем он переводил деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР Минобороны Украины.
Следственный отдел воронежского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье о госизмене. Суд отправил задержанного под арест.
