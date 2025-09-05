Рейтинг@Mail.ru
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин
09:13 05.09.2025 (обновлено: 17:54 05.09.2025)
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин
Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
украина
киев
россия
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
украина
киев
россия
украина, киев, россия, владимир путин, вэф-2025
Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин

Путин: договориться по основным вопросам с Киевом будет практически невозможно

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
На Украине коррупции хватает, заявил Путин
09:15
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
