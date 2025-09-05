https://ria.ru/20250905/voprosy-2039880907.html

Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин

Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент России Владимир Путин. 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

