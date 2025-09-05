Участники СВО должны преподавать во всех российских школах, считает Володин
Володин: в каждой школе должны быть преподаватели из числа участников СВО
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Преподаватели из числа участников специальной военной операции должны быть в каждой школе, их качества востребованы при обучении детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно", - сказал Володин в ходе общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.
Председатель Госдумы добавил, что необходимо "дать такую возможность для участников СВО, чтобы они пришли в образовательные учреждения и преподавали бы те предметы, которые им ближе".
Он рассказал, что у него самого в школе военную подготовку и труд преподавали фронтовики, участники Великой Отечественной войны. "И они серьезно влияли на наше мировоззрение", - подчеркнул Володин.
Среди депутатов будет больше участников СВО, заявил Володин
11 сентября 2024, 21:25