ВСУ нанесли массированный удар по запорожской Михайловке
ВСУ нанесли массированный удар по запорожской Михайловке
ВСУ нанесли массированный удар по запорожской Михайловке
Украинские войска нанесли массированный удар по Михайловке в Запорожской области, в поселке прозвучала серия взрывов, сообщил РИА Новости председатель комиссии...
россия
запорожская область
днепр (река)
владимир рогов
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Михайловке в Запорожской области, в поселке прозвучала серия взрывов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник нанес массированный удар по Михайловке. В поселке прозвучала серия взрывов", - сказал Рогов. По его словам, угроза повторных атак сохраняется. Подробности уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Михайловке в Запорожской области, в поселке прозвучала серия взрывов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник нанес массированный удар по Михайловке. В поселке прозвучала серия взрывов", - сказал Рогов.
По его словам, угроза повторных атак сохраняется. Подробности уточняются.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.