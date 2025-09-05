Началось пленарное заседание ВЭФ

Рейтинг@Mail.ru
07:10 05.09.2025 (обновлено: 10:53 05.09.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главное мероприятие Десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>Российский лидер традиционно выступает на пленарной сессии форума. В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главное мероприятие Десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
Российский лидер традиционно выступает на пленарной сессии форума. В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
