https://ria.ru/20250905/vladivostok-2039831955.html
Началось пленарное заседание ВЭФ
Началось пленарное заседание ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Началось пленарное заседание ВЭФ
Главное мероприятие Десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:10:00+03:00
2025-09-05T07:10:00+03:00
2025-09-05T10:53:00+03:00
лаос
монголия
владивосток
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039833394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88c23800e8cf0bb5323a17e04c8cd97e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главное мероприятие Десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>Российский лидер традиционно выступает на пленарной сессии форума. В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос
монголия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин начал пленарное заседание ВЭФ
Путин начал пленарное заседание ВЭФ.
2025-09-05T07:10
true
PT0M21S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039833394_348:0:1788:1080_1920x0_80_0_0_6ddc2fabe4da68400e3825bdd9da2809.jpg
Работа на стендах во время пленарной сессии Путина
Работа на стендах во время пленарной сессии Путина.
2025-09-05T07:10
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, монголия, владивосток, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, видео
Лаос, Монголия, Владивосток, Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Началось пленарное заседание ВЭФ
Во Владивостоке началось пленарное заседание ВЭФ