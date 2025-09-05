https://ria.ru/20250905/vladivostok-2039831955.html

Началось пленарное заседание ВЭФ

Началось пленарное заседание ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025

Началось пленарное заседание ВЭФ

Главное мероприятие Десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главное мероприятие Десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>Российский лидер традиционно выступает на пленарной сессии форума. В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

