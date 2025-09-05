https://ria.ru/20250905/vizy-2039876563.html
Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз
Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз
Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, сообщил президент России Владимир Путин.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, сообщил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз
