Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз
09:01 05.09.2025 (обновлено: 09:13 05.09.2025)
Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз
Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
в мире
китай
россия
дальневосточный федеральный университет
владивосток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, сообщил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
в мире, китай, россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, сообщил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин не говорил с Трампом после визита в Китай
09:10
 
