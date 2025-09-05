https://ria.ru/20250905/vizy-2039876563.html

Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз

Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз - РИА Новости, 05.09.2025

Путин назвал неожиданным решение Китая об отмене виз

Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, сообщил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

