Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил ЕС в том, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/vengriya-2040026374.html
Сийярто обвинил ЕС в том, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России
Сийярто обвинил ЕС в том, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России - РИА Новости, 05.09.2025
Сийярто обвинил ЕС в том, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:26:00+03:00
2025-09-05T15:26:00+03:00
в мире
венгрия
россия
хорватия
петер сийярто
евросоюз
энергетика
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
БУДАПЕШТ, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов. "Не позволим обмануть себя лицемерам, ведь среди тех, кто громче всех кричит на Венгрию и Словакию за закупки нефти из РФ, есть немало тех, кто тоже покупает российскую нефть, только в обход, через некоторые азиатские страны. Они покупают российскую нефть тайно, потому что она дешевле. Мы покупаем российскую нефть открыто, потому что у нас нет другого выбора", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Министр уточнил, что "огромную роль" в том, что Венгрия продолжает сотрудничество с Россией в сфере поставок нефти, сыграли определенные решения Брюсселя и Хорватии. "Евросоюз отклонил просьбу Венгрии о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия не увеличила пропускную способность альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, а подняла плату за транзит в пять раз по сравнению с европейскими стандартами", - отметил он. Ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что президент США обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250905/nefteprovod-2039671896.html
https://ria.ru/20250904/es-2039780154.html
венгрия
россия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, хорватия, петер сийярто, евросоюз, энергетика, экономика, нефть
В мире, Венгрия, Россия, Хорватия, Петер Сийярто, Евросоюз, Энергетика, Экономика, Нефть
Сийярто обвинил ЕС в том, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России

Сийярто: Венгрии негде покупать нефть, кроме России, из-за Хорватии и ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.
"Не позволим обмануть себя лицемерам, ведь среди тех, кто громче всех кричит на Венгрию и Словакию за закупки нефти из РФ, есть немало тех, кто тоже покупает российскую нефть, только в обход, через некоторые азиатские страны. Они покупают российскую нефть тайно, потому что она дешевле. Мы покупаем российскую нефть открыто, потому что у нас нет другого выбора", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Вы всем мешаете". Зеленскому снова выдвинули претензии
08:00
Министр уточнил, что "огромную роль" в том, что Венгрия продолжает сотрудничество с Россией в сфере поставок нефти, сыграли определенные решения Брюсселя и Хорватии.
"Евросоюз отклонил просьбу Венгрии о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия не увеличила пропускную способность альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, а подняла плату за транзит в пять раз по сравнению с европейскими стандартами", - отметил он.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что президент США обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Bild узнала подробности "горячего" разговора Трампа с лидерами ЕС
Вчера, 20:59
 
В миреВенгрияРоссияХорватияПетер СийяртоЕвросоюзЭнергетикаЭкономикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала