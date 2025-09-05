Сийярто обвинил ЕС в том, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России
© AP Photo / Darko VojinovicМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.
"Не позволим обмануть себя лицемерам, ведь среди тех, кто громче всех кричит на Венгрию и Словакию за закупки нефти из РФ, есть немало тех, кто тоже покупает российскую нефть, только в обход, через некоторые азиатские страны. Они покупают российскую нефть тайно, потому что она дешевле. Мы покупаем российскую нефть открыто, потому что у нас нет другого выбора", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
"Евросоюз отклонил просьбу Венгрии о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия не увеличила пропускную способность альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, а подняла плату за транзит в пять раз по сравнению с европейскими стандартами", - отметил он.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что президент США обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.