Рейтинг@Mail.ru
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:00 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/vejder-2039994271.html
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов - РИА Новости, 05.09.2025
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов
Световой меч персонажа серии фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:00:00+03:00
2025-09-05T14:00:00+03:00
культура
в мире
сша
дарт вейдер ("звездные войны")
джордж лукас
люк скайуокер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039993482_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42cee2ae73c9c6b1dddcb6314566937e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Световой меч персонажа серии фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные аукциона компании Propstore. "Культовый световой меч Дарта Вейдера из "Звездных войн" был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов", - указывает телеканал. Стартовая цена светового меча составляла 500 тысяч долларов. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений. Меч использовался при съемке двух из трех фильмов первоначальной трилогии "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса. В частности, этот меч фигурирует в известной сцене, когда Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокер известные многим "Я твой отец".
https://ria.ru/20240909/akter-1971717620.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039993482_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_97075404e7844345a8be407a97da83d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дарт вейдер ("звездные войны"), джордж лукас, люк скайуокер
Культура, В мире, США, Дарт Вейдер ("Звездные войны"), Джордж Лукас, Люк Скайуокер
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов

На аукционе в США световой меч Дарта Вейдера продали за 3,65 миллиона долларов

© Getty Images / Leon NealСветовой меч Дарта Вейдера, проданный на аукционе за $3,6 млн
Световой меч Дарта Вейдера, проданный на аукционе за $3,6 млн - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Getty Images / Leon Neal
Световой меч Дарта Вейдера, проданный на аукционе за $3,6 млн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Световой меч персонажа серии фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные аукциона компании Propstore.
"Культовый световой меч Дарта Вейдера из "Звездных войн" был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов", - указывает телеканал.
Стартовая цена светового меча составляла 500 тысяч долларов. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений.
Меч использовался при съемке двух из трех фильмов первоначальной трилогии "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса. В частности, этот меч фигурирует в известной сцене, когда Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокер известные многим "Я твой отец".
Актер Джеймс Эрл Джонс - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"
9 сентября 2024, 23:50
 
КультураВ миреСШАДарт Вейдер ("Звездные войны")Джордж ЛукасЛюк Скайуокер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала