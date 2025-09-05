https://ria.ru/20250905/vejder-2039994271.html

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов - РИА Новости, 05.09.2025

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов

Световой меч персонажа серии фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:00:00+03:00

2025-09-05T14:00:00+03:00

2025-09-05T14:00:00+03:00

культура

в мире

сша

дарт вейдер ("звездные войны")

джордж лукас

люк скайуокер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039993482_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42cee2ae73c9c6b1dddcb6314566937e.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Световой меч персонажа серии фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные аукциона компании Propstore. "Культовый световой меч Дарта Вейдера из "Звездных войн" был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов", - указывает телеканал. Стартовая цена светового меча составляла 500 тысяч долларов. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений. Меч использовался при съемке двух из трех фильмов первоначальной трилогии "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса. В частности, этот меч фигурирует в известной сцене, когда Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокер известные многим "Я твой отец".

https://ria.ru/20240909/akter-1971717620.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дарт вейдер ("звездные войны"), джордж лукас, люк скайуокер