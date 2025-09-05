https://ria.ru/20250905/vejder-2039994271.html
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов
культура
в мире
сша
дарт вейдер ("звездные войны")
джордж лукас
люк скайуокер
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Световой меч персонажа серии фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные аукциона компании Propstore. "Культовый световой меч Дарта Вейдера из "Звездных войн" был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов", - указывает телеканал. Стартовая цена светового меча составляла 500 тысяч долларов. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений. Меч использовался при съемке двух из трех фильмов первоначальной трилогии "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса. В частности, этот меч фигурирует в известной сцене, когда Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокер известные многим "Я твой отец".
