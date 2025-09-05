https://ria.ru/20250905/vef-2039865513.html
Премьер Монголии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ
Премьер Монголии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Премьер Монголии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ
Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на Восточный экономический форум. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на Восточный экономический форум."Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за приглашение на Восточный экономический форум, который с каждым годом расширяет свою значимость", - сказал премьер на пленарном заседании.
