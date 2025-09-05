Рейтинг@Mail.ru
Премьер Монголии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ
08:32 05.09.2025 (обновлено: 08:53 05.09.2025)
Премьер Монголии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ
Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на Восточный экономический форум.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на Восточный экономический форум."Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за приглашение на Восточный экономический форум, который с каждым годом расширяет свою значимость", - сказал премьер на пленарном заседании.
вэф-2025, владимир путин, монголия, россия
ВЭФ-2025, Владимир Путин, Монголия, Россия
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на Восточный экономический форум.
"Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за приглашение на Восточный экономический форум, который с каждым годом расширяет свою значимость", - сказал премьер на пленарном заседании.
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем
ВЭФ-2025, Владимир Путин, Монголия, Россия
 
 
