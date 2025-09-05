Рейтинг@Mail.ru
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР
08:29 05.09.2025 (обновлено: 08:42 05.09.2025)
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР - РИА Новости, 05.09.2025
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР
Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса... РИА Новости, 05.09.2025
в мире
россия
лаос
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
лаос
дальний восток
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР

Премьер Лаоса Сипхандон: ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ демонстрирует ведущую роль России, заявил премьер Лаоса
