https://ria.ru/20250905/vef-2039864151.html
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР - РИА Новости, 05.09.2025
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР
Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:29:00+03:00
2025-09-05T08:29:00+03:00
2025-09-05T08:42:00+03:00
в мире
россия
лаос
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_2e58f9b18a99af14823374152c4ea949.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум способствует улучшению качества жизни людей как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/vef-2039861857.html
россия
лаос
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e26859476229d29565227465f413aedf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лаос, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, Лаос, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Премьер Лаоса отметил роль ВЭФ в улучшении качества жизнь в России и АТР
Премьер Лаоса Сипхандон: ВЭФ улучшает качество жизни людей в России и АТР