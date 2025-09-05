Путин обратился к иностранным гостям ВЭФ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность иностранным гостям Восточного экономического форума.
"И со своей стороны хочу выразить слова благодарности нашим иностранным гостям, которые приехали к нам, проявляют интерес к работе с нами и посчитали возможным потратить на это свое драгоценное время", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.