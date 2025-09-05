https://ria.ru/20250905/veb-2039954708.html

ВЭБ.РФ: участие в проектах и работа с профессионалами важны для молодежи

вэф-2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выпускники вузов и студенты хотят видеть себя частью масштабных проектов, работать над повышением качества жизни людей и взаимодействовать с профессионалами, это нужно учитывать при формировании долгосрочных HR-стратегий, заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье.Заявление прозвучало на сессии "Профориентация: игра на опережение" на ВЭФ-2025. "По нашим оценкам, для выпускников вузов и студентов начальных курсов, кроме размера заработной платы, важна корпоративная культура организации, ее ценности. Они ценят амбициозность задач и причастность к масштабным, значимым в рамках всей страны проектам, работу в команде сильных специалистов, у которых они могут многому научиться. А мы готовы предоставить им такую возможность", — сказал Шевалье, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ. Он отметил, что сегодня будущим выпускникам необходимо развивать навыки и компетенции, позволяющие внедрять передовые цифровые решения и инструменты. В будущем среди работодателей возникнет серьезная конкуренция за первоклассных специалистов и выпускников ведущих вузов. Чтобы выиграть в такой конкурентной борьбе, компаниям следует создавать экосистемы по привлечению и адаптации выпускников в организации, считает Шевалье. Как он отметил, молодежь постоянно ищет возможность получить новые знания. В свою очередь, ВЭБ.РФ не только развивает институт наставничества, но и создает обучающие программы для молодых специалистов, благодаря которым у них появляется возможность быстрее адаптироваться и развиваться внутри организации.

