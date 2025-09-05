Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ: участие в проектах и работа с профессионалами важны для молодежи
12:14 05.09.2025 (обновлено: 12:59 05.09.2025)
ВЭБ.РФ: участие в проектах и работа с профессионалами важны для молодежи
2025-09-05T12:14:00+03:00
2025-09-05T12:59:00+03:00
2025
1920
1920
true
ВЭФ-2025
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье на ВЭФ-2025
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье на ВЭФ-2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выпускники вузов и студенты хотят видеть себя частью масштабных проектов, работать над повышением качества жизни людей и взаимодействовать с профессионалами, это нужно учитывать при формировании долгосрочных HR-стратегий, заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье.
Заявление прозвучало на сессии "Профориентация: игра на опережение" на ВЭФ-2025.
"По нашим оценкам, для выпускников вузов и студентов начальных курсов, кроме размера заработной платы, важна корпоративная культура организации, ее ценности. Они ценят амбициозность задач и причастность к масштабным, значимым в рамках всей страны проектам, работу в команде сильных специалистов, у которых они могут многому научиться. А мы готовы предоставить им такую возможность", — сказал Шевалье, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ.
Он отметил, что сегодня будущим выпускникам необходимо развивать навыки и компетенции, позволяющие внедрять передовые цифровые решения и инструменты. В будущем среди работодателей возникнет серьезная конкуренция за первоклассных специалистов и выпускников ведущих вузов. Чтобы выиграть в такой конкурентной борьбе, компаниям следует создавать экосистемы по привлечению и адаптации выпускников в организации, считает Шевалье.
Как он отметил, молодежь постоянно ищет возможность получить новые знания. В свою очередь, ВЭБ.РФ не только развивает институт наставничества, но и создает обучающие программы для молодых специалистов, благодаря которым у них появляется возможность быстрее адаптироваться и развиваться внутри организации.
