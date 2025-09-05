Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили дело после гибели трех детей при пожаре в доме - РИА Новости, 05.09.2025
11:18 05.09.2025
На Урале возбудили дело после гибели трех детей при пожаре в доме
На Урале возбудили дело после гибели трех детей при пожаре в доме
происшествия
россия
свердловская область
заречный
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
урал
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей при пожаре в дачном доме в Свердловской области, сообщает СУ СК России по региону. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар был ликвидирован на 60 квадратных метрах. В ведомстве также добавили, что предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. "Для выяснения всех обстоятельств следственным путём, по данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СУ СК России. Уточняется, что проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тела погибших детей направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Кроме того, назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания. Следователи также запросят характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия. "Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в ведомстве.
происшествия, россия, свердловская область, заречный, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал
Происшествия, Россия, Свердловская область, Заречный, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Урал
На Урале возбудили дело после гибели трех детей при пожаре в доме

СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре в дачном доме на Урале

© СУ СК России по Свердловской области/TelegramРабота СК РФ на месте пожара в дачном доме в деревне Златогорова в Свердловской области
Работа СК РФ на месте пожара в дачном доме в деревне Златогорова в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© СУ СК России по Свердловской области/Telegram
Работа СК РФ на месте пожара в дачном доме в деревне Златогорова в Свердловской области
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей при пожаре в дачном доме в Свердловской области, сообщает СУ СК России по региону.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар был ликвидирован на 60 квадратных метрах. В ведомстве также добавили, что предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.
"Для выяснения всех обстоятельств следственным путём, по данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СУ СК России. Уточняется, что проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тела погибших детей направлены на экспертизу для выяснения причины смерти.
Кроме того, назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания. Следователи также запросят характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия.
"Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЗаречныйСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Урал
 
 
