На Урале возбудили дело после гибели трех детей при пожаре в доме - РИА Новости, 05.09.2025

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей при пожаре в дачном доме в Свердловской области, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 05.09.2025

происшествия

россия

свердловская область

заречный

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

урал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039885320_0:99:1694:1052_1920x0_80_0_0_52a435e97b7795d23e0088ba29fd40cf.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей при пожаре в дачном доме в Свердловской области, сообщает СУ СК России по региону. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар был ликвидирован на 60 квадратных метрах. В ведомстве также добавили, что предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. "Для выяснения всех обстоятельств следственным путём, по данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СУ СК России. Уточняется, что проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тела погибших детей направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Кроме того, назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания. Следователи также запросят характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия. "Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в ведомстве.

россия

свердловская область

заречный

урал

