https://ria.ru/20250905/ukraina-2040108216.html

На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта

На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта - РИА Новости, 05.09.2025

На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта

На Украине город Чортков Тернопольской области и поселок Сатанов Хмельницкой области стали побратимами, сообщает Telegram-канал Чортковского городского совета. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:37:00+03:00

2025-09-05T22:37:00+03:00

2025-09-05T22:37:00+03:00

украина

хмельницкая область

тернопольская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На Украине город Чортков Тернопольской области и поселок Сатанов Хмельницкой области стали побратимами, сообщает Telegram-канал Чортковского городского совета."4 сентября, в день празднования 503-летия Чорткова, наш город официально получил еще одного партнера в лице поселка Сатанова в Хмельницкой области. И хотя уже само название "Чортков + Сатанов" звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как эффектным!" — говорится в сообщении.Чортков до 9 августа 1944 года назывался Чертков.

https://ria.ru/20250905/vengriya-2040085108.html

украина

хмельницкая область

тернопольская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, хмельницкая область, тернопольская область