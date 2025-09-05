Рейтинг@Mail.ru
На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта - РИА Новости, 05.09.2025
22:37 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040108216.html
На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта
На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта - РИА Новости, 05.09.2025
На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта
На Украине город Чортков Тернопольской области и поселок Сатанов Хмельницкой области стали побратимами, сообщает Telegram-канал Чортковского городского совета. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На Украине город Чортков Тернопольской области и поселок Сатанов Хмельницкой области стали побратимами, сообщает Telegram-канал Чортковского городского совета."4 сентября, в день празднования 503-летия Чорткова, наш город официально получил еще одного партнера в лице поселка Сатанова в Хмельницкой области. И хотя уже само название "Чортков + Сатанов" звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как эффектным!" — говорится в сообщении.Чортков до 9 августа 1944 года назывался Чертков.
На Украине породнились два самых "адских" населенных пункта

Украинский город Чортков и поселок Сатанов стали побратимами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На Украине город Чортков Тернопольской области и поселок Сатанов Хмельницкой области стали побратимами, сообщает Telegram-канал Чортковского городского совета.
"4 сентября, в день празднования 503-летия Чорткова, наш город официально получил еще одного партнера в лице поселка Сатанова в Хмельницкой области. И хотя уже само название "Чортков + Сатанов" звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как эффектным!" — говорится в сообщении.
Чортков до 9 августа 1944 года назывался Чертков.
