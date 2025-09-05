https://ria.ru/20250905/ukraina-2040102143.html

Глава МИД Польши сделал заявление по украинским территориям

Глава МИД Польши сделал заявление по украинским территориям - РИА Новости, 05.09.2025

Глава МИД Польши сделал заявление по украинским территориям

Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить". РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T21:33:00+03:00

2025-09-05T21:33:00+03:00

2025-09-05T21:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

польша

владимир путин

радослав сикорский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg

ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить".Ранее позиция польского правительства состояла в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года."Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом", - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250905/koalitsiya-2040084646.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, польша, владимир путин, радослав сикорский, нато