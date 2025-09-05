Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши сделал заявление по украинским территориям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 05.09.2025 (обновлено: 21:47 05.09.2025)
Глава МИД Польши сделал заявление по украинским территориям
Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить". РИА Новости, 05.09.2025
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить".Ранее позиция польского правительства состояла в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года."Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом", - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский впервые с начала СВО заявил о том, что Украина должна остаться в "границах, которые может защитить".
Ранее позиция польского правительства состояла в том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года.
"Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом", - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
