Мать мобилизованного украинца заявила, что ВСУ зверски убили ее сына
21:34 05.09.2025
Мать мобилизованного украинца заявила, что ВСУ зверски убили ее сына
украина
вооруженные силы украины
ровненская область
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мать мобилизованного украинца рассказала, что ВСУ зверски убили ее сына и выкинули его связанное веревками тело в реку, при этом объявив дезертиром, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Абсолютно вопиющий случай произошел в Ровненской области в селе Малая Любаша. В недавно открывшемся центре рекрутинга ВСУ зверски убили мобилизованного, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками", - сказал собеседник агентства.По его словам, об этом публично заявила мать погибшего, отметив, что это уже не первый подобный случай."Кроме того, после убийства командование учебного центра объявило ее сына дезертиром", - сказал представитель силовых структур.Обнаруженное в реке тело, по его словам, похоронили как неизвестного солдата."На кладбище множество безымянных могил, где вместо таблички с фамилиями просто цифры. Сейчас мать пытается добиться справедливости и ждет результатов генетической экспертизы", - сказал он.
украина, вооруженные силы украины, ровненская область
Украина, Вооруженные силы Украины, Ровненская область
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мать мобилизованного украинца рассказала, что ВСУ зверски убили ее сына и выкинули его связанное веревками тело в реку, при этом объявив дезертиром, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Абсолютно вопиющий случай произошел в Ровненской области в селе Малая Любаша. В недавно открывшемся центре рекрутинга ВСУ зверски убили мобилизованного, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками", - сказал собеседник агентства.
По его словам, об этом публично заявила мать погибшего, отметив, что это уже не первый подобный случай.
"Кроме того, после убийства командование учебного центра объявило ее сына дезертиром", - сказал представитель силовых структур.
Обнаруженное в реке тело, по его словам, похоронили как неизвестного солдата.
"На кладбище множество безымянных могил, где вместо таблички с фамилиями просто цифры. Сейчас мать пытается добиться справедливости и ждет результатов генетической экспертизы", - сказал он.
УкраинаВооруженные силы УкраиныРовненская область
 
 
