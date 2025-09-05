https://ria.ru/20250905/ukraina-2040101484.html
Мать мобилизованного украинца заявила, что ВСУ зверски убили ее сына
2025-09-05T21:34:00+03:00
украина
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мать мобилизованного украинца рассказала, что ВСУ зверски убили ее сына и выкинули его связанное веревками тело в реку, при этом объявив дезертиром, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Абсолютно вопиющий случай произошел в Ровненской области в селе Малая Любаша. В недавно открывшемся центре рекрутинга ВСУ зверски убили мобилизованного, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками", - сказал собеседник агентства.По его словам, об этом публично заявила мать погибшего, отметив, что это уже не первый подобный случай."Кроме того, после убийства командование учебного центра объявило ее сына дезертиром", - сказал представитель силовых структур.Обнаруженное в реке тело, по его словам, похоронили как неизвестного солдата."На кладбище множество безымянных могил, где вместо таблички с фамилиями просто цифры. Сейчас мать пытается добиться справедливости и ждет результатов генетической экспертизы", - сказал он.
