Мать мобилизованного украинца заявила, что ВСУ зверски убили ее сына

Мать мобилизованного украинца заявила, что ВСУ зверски убили ее сына - РИА Новости, 05.09.2025

Мать мобилизованного украинца заявила, что ВСУ зверски убили ее сына

Мать мобилизованного украинца рассказала, что ВСУ зверски убили ее сына и выкинули его связанное веревками тело в реку, при этом объявив дезертиром, сообщили... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мать мобилизованного украинца рассказала, что ВСУ зверски убили ее сына и выкинули его связанное веревками тело в реку, при этом объявив дезертиром, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Абсолютно вопиющий случай произошел в Ровненской области в селе Малая Любаша. В недавно открывшемся центре рекрутинга ВСУ зверски убили мобилизованного, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками", - сказал собеседник агентства.По его словам, об этом публично заявила мать погибшего, отметив, что это уже не первый подобный случай."Кроме того, после убийства командование учебного центра объявило ее сына дезертиром", - сказал представитель силовых структур.Обнаруженное в реке тело, по его словам, похоронили как неизвестного солдата."На кладбище множество безымянных могил, где вместо таблички с фамилиями просто цифры. Сейчас мать пытается добиться справедливости и ждет результатов генетической экспертизы", - сказал он.

