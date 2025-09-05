https://ria.ru/20250905/ukraina-2040083045.html
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится - РИА Новости, 05.09.2025
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится
Премьер Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с РФ будут вновь стандартными. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:03:00+03:00
2025-09-05T19:03:00+03:00
2025-09-05T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с РФ будут вновь стандартными. Президент РФ Владимир Путин и Фицо провели переговоры в Пекине 2 сентября. "С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что война закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, она была показана в эфире словацкого телеканала ТА3.
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040081441.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится
Фицо надеется, что конфликт на Украине скоро закончится