https://ria.ru/20250905/ukraina-2040083045.html

Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится

Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится - РИА Новости, 05.09.2025

Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится

Премьер Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с РФ будут вновь стандартными. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T19:03:00+03:00

2025-09-05T19:03:00+03:00

2025-09-05T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

словакия

украина

роберт фицо

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с РФ будут вновь стандартными. Президент РФ Владимир Путин и Фицо провели переговоры в Пекине 2 сентября. "С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что война закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, она была показана в эфире словацкого телеканала ТА3.

https://ria.ru/20250905/ukraina-2040081441.html

россия

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский