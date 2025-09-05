Рейтинг@Mail.ru
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 05.09.2025
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится - РИА Новости, 05.09.2025
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится
Премьер Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с РФ будут вновь стандартными. РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
владимир путин
владимир зеленский
БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с РФ будут вновь стандартными. Президент РФ Владимир Путин и Фицо провели переговоры в Пекине 2 сентября. "С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что война закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, она была показана в эфире словацкого телеканала ТА3.
россия
словакия
украина
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Фицо верит, что конфликт на Украине скоро закончится

Фицо надеется, что конфликт на Украине скоро закончится

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с РФ будут вновь стандартными.
Президент РФ Владимир Путин и Фицо провели переговоры в Пекине 2 сентября.
"С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что война закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, она была показана в эфире словацкого телеканала ТА3.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСловакияУкраинаРоберт ФицоВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
