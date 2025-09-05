Рейтинг@Mail.ru
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру
05.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 05.09.2025 (обновлено: 19:44 05.09.2025)
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру - РИА Новости, 05.09.2025
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с Владимиром Зеленским атаки на нефтяную инфраструктуру и ситуацию с остановкой транзита российского газа через... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
владимир зеленский
владимир путин
БРАТИСЛАВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с Владимиром Зеленским атаки на нефтяную инфраструктуру и ситуацию с остановкой транзита российского газа через Украину. "Мы обсудили &lt;...&gt; вопрос атак на нефтяную инфраструктуру на территории России, и, конечно, мы обсуждали вопрос о том, что через Украину уже не течет российский газ в Словакию. Вы знаете, что это было предметом очень сильных политических заявлений на обеих сторонах", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой киевского режима.Фицо также подчеркнул, что Братислава продолжит проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света. Премьер-министр верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с Москвой станут стандартными.Зеленский, в свою очередь, вновь угрожает, что ВСУ продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Кроме того, он отказался поставлять в Словакию ее газ или нефть через украинскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепроводЗа прошлый месяц ВСУ трижды ударяли по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
словакия
украина
россия
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру и транзит газа

БРАТИСЛАВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с Владимиром Зеленским атаки на нефтяную инфраструктуру и ситуацию с остановкой транзита российского газа через Украину.
"Мы обсудили <...> вопрос атак на нефтяную инфраструктуру на территории России, и, конечно, мы обсуждали вопрос о том, что через Украину уже не течет российский газ в Словакию. Вы знаете, что это было предметом очень сильных политических заявлений на обеих сторонах", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой киевского режима.
Фицо также подчеркнул, что Братислава продолжит проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света. Премьер-министр верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с Москвой станут стандартными.
Зеленский, в свою очередь, вновь угрожает, что ВСУ продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Кроме того, он отказался поставлять в Словакию ее газ или нефть через украинскую территорию.

Атаки ВСУ на нефтепровод

За прошлый месяц ВСУ трижды ударяли по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Специальная военная операция на Украине
 
 
