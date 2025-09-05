https://ria.ru/20250905/ukraina-2040081441.html

Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру

Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру - РИА Новости, 05.09.2025

Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с Владимиром Зеленским атаки на нефтяную инфраструктуру и ситуацию с остановкой транзита российского газа через... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T18:58:00+03:00

2025-09-05T18:58:00+03:00

2025-09-05T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с Владимиром Зеленским атаки на нефтяную инфраструктуру и ситуацию с остановкой транзита российского газа через Украину. "Мы обсудили <...> вопрос атак на нефтяную инфраструктуру на территории России, и, конечно, мы обсуждали вопрос о том, что через Украину уже не течет российский газ в Словакию. Вы знаете, что это было предметом очень сильных политических заявлений на обеих сторонах", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой киевского режима.Фицо также подчеркнул, что Братислава продолжит проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света. Премьер-министр верит, что конфликт на Украине вскоре закончится и отношения с Москвой станут стандартными.Зеленский, в свою очередь, вновь угрожает, что ВСУ продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Кроме того, он отказался поставлять в Словакию ее газ или нефть через украинскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепроводЗа прошлый месяц ВСУ трижды ударяли по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20250904/es-2039780154.html

https://ria.ru/20250905/ukraina-2039981416.html

https://ria.ru/20250903/es-2039507452.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, нато