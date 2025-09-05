Рейтинг@Mail.ru
На Украине не повторится финский сценарий, считает Стубб - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040077110.html
На Украине не повторится финский сценарий, считает Стубб
На Украине не повторится финский сценарий, считает Стубб - РИА Новости, 05.09.2025
На Украине не повторится финский сценарий, считает Стубб
Президент Финляндии утверждает, что сторонники Украины не допустят повторения финского сценария, при котором страна потеряла 10% своей территории в ходе Второй... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T18:40:00+03:00
2025-09-05T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
украина
ссср
мария захарова
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Финляндии утверждает, что сторонники Украины не допустят повторения финского сценария, при котором страна потеряла 10% своей территории в ходе Второй мировой войны. &quot;Нет. Этого не должно произойти. Украина не должна оказаться в такой же ситуации, как мы после Второй мировой войны. И я уверен, что мы этого не допустим&quot;, - сказал он в интервью изданию Express.По его словам, прежде всего необходимо добиться прекращения огня, после чего начать переговоры о территориях. Как утверждает Стубб, де-юре Украина никогда не примет потерю территорий, хотя де-факто ситуация иная. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любые договоренности по территориям, согласно конституции Украины, могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение. Стубб в ходе встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа заявил, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как и в 1944 году. Финский лидер впоследствии уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Украины по примеру Финляндии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, и назвала реплику финского президента "адом". Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников. В марте финский лидер пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии перешла к Советскому Союзу. Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия - с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.
https://ria.ru/20250319/finlyandiya-2005979529.html
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039756668.html
https://ria.ru/20250902/stubb-2039086427.html
финляндия
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, украина, ссср, мария захарова, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Украина, СССР, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп
На Украине не повторится финский сценарий, считает Стубб

Стубб: сторонники Киева не допустят повторения финского сценария на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Финляндии утверждает, что сторонники Украины не допустят повторения финского сценария, при котором страна потеряла 10% своей территории в ходе Второй мировой войны.
«

"Нет. Этого не должно произойти. Украина не должна оказаться в такой же ситуации, как мы после Второй мировой войны. И я уверен, что мы этого не допустим", - сказал он в интервью изданию Express.

Кандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны
19 марта, 14:40
По его словам, прежде всего необходимо добиться прекращения огня, после чего начать переговоры о территориях. Как утверждает Стубб, де-юре Украина никогда не примет потерю территорий, хотя де-факто ситуация иная.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любые договоренности по территориям, согласно конституции Украины, могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение.
Стубб в ходе встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа заявил, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как и в 1944 году. Финский лидер впоследствии уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Украины по примеру Финляндии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, и назвала реплику финского президента "адом". Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Стубб ответил на вопрос о присоединении к гарантиям безопасности для Киева
4 сентября, 19:01
В марте финский лидер пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии перешла к Советскому Союзу.
Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия - с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине
2 сентября, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФинляндияУкраинаСССРМария ЗахароваВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала