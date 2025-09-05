На Украине не повторится финский сценарий, считает Стубб
Стубб: сторонники Киева не допустят повторения финского сценария на Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Финляндии утверждает, что сторонники Украины не допустят повторения финского сценария, при котором страна потеряла 10% своей территории в ходе Второй мировой войны.
По его словам, прежде всего необходимо добиться прекращения огня, после чего начать переговоры о территориях. Как утверждает Стубб, де-юре Украина никогда не примет потерю территорий, хотя де-факто ситуация иная.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любые договоренности по территориям, согласно конституции Украины, могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение.
Стубб в ходе встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа заявил, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как и в 1944 году. Финский лидер впоследствии уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Украины по примеру Финляндии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, и назвала реплику финского президента "адом". Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников.
В марте финский лидер пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии перешла к Советскому Союзу.
Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия - с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.
