СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации

СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации - РИА Новости, 05.09.2025

СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей

2025-09-05

2025-09-05T16:32:00+03:00

2025-09-05T16:51:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу ВАКС Веру Михайленко. "ВАКС заявляет, что ожидает провокации, дискредитационную кампанию, информационные манипуляции со стороны как властных структур, так и отдельных групп лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как уточняют украинские журналисты, Михайленко заявила, что подобные атаки случались и раньше, но сейчас ВАКС ожидает более системную и масштабную кампанию. Ранее в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, сред которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский па

