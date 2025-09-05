Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 05.09.2025 (обновлено: 16:51 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040043744.html
СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации
СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации - РИА Новости, 05.09.2025
СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей, сообщает украинское... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:32:00+03:00
2025-09-05T16:51:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_01c8a3fc2222bafc4df9065de4802524.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу ВАКС Веру Михайленко. "ВАКС заявляет, что ожидает провокации, дискредитационную кампанию, информационные манипуляции со стороны как властных структур, так и отдельных групп лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как уточняют украинские журналисты, Михайленко заявила, что подобные атаки случались и раньше, но сейчас ВАКС ожидает более системную и масштабную кампанию. Ранее в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, сред которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский па
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015016076.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_fbd9c9f9ce91eebbf6c9d857bfa32fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
СМИ: ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации

ВАКС Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу ВАКС Веру Михайленко.
"ВАКС заявляет, что ожидает провокации, дискредитационную кампанию, информационные манипуляции со стороны как властных структур, так и отдельных групп лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Командующий нацгвардии Украины Александр Пивненко - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины
10 мая, 14:24
Как уточняют украинские журналисты, Михайленко заявила, что подобные атаки случались и раньше, но сейчас ВАКС ожидает более системную и масштабную кампанию.
Ранее в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, сред которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский па
Андрей Смирнов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ
5 мая, 12:22
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала