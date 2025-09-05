https://ria.ru/20250905/ukraina-2040036630.html

Эксперт прокомментировал слова Путина о войсках НАТО на Украине

Эксперт прокомментировал слова Путина о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 05.09.2025

Эксперт прокомментировал слова Путина о войсках НАТО на Украине

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине, полностью соответствуют... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:02:00+03:00

2025-09-05T16:02:00+03:00

2025-09-05T16:03:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

игорь коротченко

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине, полностью соответствуют нормам международного права и правилам введения вооруженных конфликтов, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине. "Заявление и логика действий президента России полностью соответствуют нормам международного права, правилам введения вооруженных конфликтов и права на самооборону. Абсолютно легитимны, законны и не вызывают никаких сомнений в справедливости и необходимости их реализации", - заявил Коротченко. При этом он отметил, что США ограничатся лишь политическими заявлениями в случае прямой конфронтации России и НАТО. "Соединенные Штаты Америки не будут вмешиваться в данный конфликт и ограничиться не более чем политическими заявлениями, направленными на разрядную ситуацию", - сказал Коротченко.

https://ria.ru/20250905/putin-2039883759.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, игорь коротченко, владимир путин, нато