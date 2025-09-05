Рейтинг@Mail.ru
16:02 05.09.2025 (обновлено: 16:03 05.09.2025)
Эксперт прокомментировал слова Путина о войсках НАТО на Украине
Эксперт прокомментировал слова Путина о войсках НАТО на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине, полностью соответствуют нормам международного права и правилам введения вооруженных конфликтов, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
"Заявление и логика действий президента России полностью соответствуют нормам международного права, правилам введения вооруженных конфликтов и права на самооборону. Абсолютно легитимны, законны и не вызывают никаких сомнений в справедливости и необходимости их реализации", - заявил Коротченко.
При этом он отметил, что США ограничатся лишь политическими заявлениями в случае прямой конфронтации России и НАТО.
"Соединенные Штаты Америки не будут вмешиваться в данный конфликт и ограничиться не более чем политическими заявлениями, направленными на разрядную ситуацию", - сказал Коротченко.
