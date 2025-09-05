https://ria.ru/20250905/ukraina-2040022189.html

На Украине насильно мобилизовали мужчину, воспитывающего ребенка-инвалида

На Украине насильно мобилизовали мужчину, воспитывающего ребенка-инвалида - РИА Новости, 05.09.2025

На Украине насильно мобилизовали мужчину, воспитывающего ребенка-инвалида

Сотрудники военкомата в городе Болград Одесской области на Украине насильно мобилизовали мужчину, воспитывающего двух детей, включая одного с инвалидностью,... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Болград Одесской области на Украине насильно мобилизовали мужчину, воспитывающего двух детей, включая одного с инвалидностью, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Болграде ТЦК (военкомат – ред.) забрал отца, воспитывающего двух детей, включая одного с инвалидностью. Местные жители пытались помешать, но безуспешно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

