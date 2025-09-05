https://ria.ru/20250905/ukraina-2040020189.html

Запад не хочет упоминать НАТО в гарантиях для Киева, сообщил NBC

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия должна одобрить западный план по гарантиям безопасности для Украины, поэтому его составители прилагают все усилия, чтобы не упоминать в нем ничего, что касается НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Президент России Владимир Путин должен будет дать согласие на любой план по гарантиям безопасности для Украины, и участие НАТО ... - это большая проблема для него, поэтому составители плана прилагают все усилия, чтобы избежать использования сил НАТО или чего-либо, напоминающего почерк НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что ряд гарантий могут зависеть от участия военных из стран, не входящих в альянс, и системы двусторонних соглашений между Киевом и союзниками. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных, в том числе НАТО, на Украине. Он напомнил, что присутствие Альянса у границ России - реальная опасность, потому что Россия - враг для НАТО, что написано в документах Альянса. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

