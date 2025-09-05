Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали пограничников, переправлявших через границу уклонистов - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040000849.html
На Украине задержали пограничников, переправлявших через границу уклонистов
На Украине задержали пограничников, переправлявших через границу уклонистов - РИА Новости, 05.09.2025
На Украине задержали пограничников, переправлявших через границу уклонистов
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании пятерых сотрудников одного из пограничных отрядов Западного регионального управления... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:15:00+03:00
2025-09-05T14:15:00+03:00
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании пятерых сотрудников одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы, которые помогли 80 мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу. &quot;Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы в условиях военного положения способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы Украины. В пункте пропуска на границе с Польшей они умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали &quot;зеленый свет&quot; тем, кто не имел права выезда. Таким образом чиновники обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.По данным госбюро, в начале сентября задержаны пять пограничников, им предъявлено обвинение по статьям "Нарушение правил несения пограничной службы", "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы. Всего в рамках уголовного дела проведено более 40 обысков, проверяется и руководство. По данным ГБР, с начала года было начато 141 уголовное дело по статье об организации незаконной переправки лиц через границу, 73 обвинительных акта уже направлены в суд. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030446465.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали пограничников, переправлявших через границу уклонистов

На Украине задержали пять пограничников, переправивших за границу 80 уклонистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании пятерых сотрудников одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы, которые помогли 80 мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу.
«

"Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы в условиях военного положения способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы Украины. В пункте пропуска на границе с Польшей они умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда. Таким образом чиновники обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По данным госбюро, в начале сентября задержаны пять пограничников, им предъявлено обвинение по статьям "Нарушение правил несения пограничной службы", "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы. Всего в рамках уголовного дела проведено более 40 обысков, проверяется и руководство.
По данным ГБР, с начала года было начато 141 уголовное дело по статье об организации незаконной переправки лиц через границу, 73 обвинительных акта уже направлены в суд.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Bild написал, как украинцы пытаются избежать мобилизации
21 июля, 16:51
 
В миреУкраинаПольшаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала