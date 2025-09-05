https://ria.ru/20250905/ukraina-2040000849.html

На Украине задержали пограничников, переправлявших через границу уклонистов

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании пятерых сотрудников одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы, которые помогли 80 мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу. "Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы в условиях военного положения способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы Украины. В пункте пропуска на границе с Польшей они умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда. Таким образом чиновники обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.По данным госбюро, в начале сентября задержаны пять пограничников, им предъявлено обвинение по статьям "Нарушение правил несения пограничной службы", "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы. Всего в рамках уголовного дела проведено более 40 обысков, проверяется и руководство. По данным ГБР, с начала года было начато 141 уголовное дело по статье об организации незаконной переправки лиц через границу, 73 обвинительных акта уже направлены в суд. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

