"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине

"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине

05.09.2025

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Некоторым европейским странам следует пересмотреть политику в отношении Украины и предпринять ответные меры после атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, включая военные, в случае дальнейшей агрессии. Речь идет не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не превратились в разменные пешки на геополитической доске Запада", — говорится в публикации.Автор статьи добавил, что Киев может столкнуться с серьезными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.Во вторник президент России Владимир Путин на встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то они сразу поймут, что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок топлива на шесть дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не усматривают угрозы поставкам топлива в Евросоюз.

