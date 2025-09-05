Рейтинг@Mail.ru
"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039981416.html
"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине
"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине
Некоторым европейским странам следует пересмотреть политику в отношении Украины и предпринять ответные меры после атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", пишет... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:17:00+03:00
2025-09-05T13:17:00+03:00
в мире
украина
венгрия
словакия
польша
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Некоторым европейским странам следует пересмотреть политику в отношении Украины и предпринять ответные меры после атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, включая военные, в случае дальнейшей агрессии. Речь идет не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не превратились в разменные пешки на геополитической доске Запада", — говорится в публикации.Автор статьи добавил, что Киев может столкнуться с серьезными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.Во вторник президент России Владимир Путин на встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то они сразу поймут, что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок топлива на шесть дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не усматривают угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2037973415.html
https://ria.ru/20250905/cnn-2039888480.html
https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html
украина
венгрия
словакия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, словакия, польша, нефтепровод "дружба"
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Польша, Нефтепровод "Дружба"
"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине

Лейрос призвал Венгрию и Словакию ответить на удары ВСУ по нефтепроводу Дружба

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Некоторым европейским странам следует пересмотреть политику в отношении Украины и предпринять ответные меры после атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, включая военные, в случае дальнейшей агрессии. Речь идет не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не превратились в разменные пешки на геополитической доске Запада", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Соседи Украины рвут отношения с Зеленским
28 августа, 08:00
Автор статьи добавил, что Киев может столкнуться с серьезными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.
Во вторник президент России Владимир Путин на встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то они сразу поймут, что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ обратили внимание на важную деталь в отношениях Путина и Трампа
09:34
С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок топлива на шесть дней.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не усматривают угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
26 августа, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияСловакияПольшаНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала