На Украине задержали экс-замглавы фискальной службы

На Украине задержали экс-замглавы фискальной службы

2025-09-05T12:18:00+03:00

2025-09-05T12:45:00+03:00

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего заместителя председателя государственной фискальной службы по подозрению в отмывании 36 миллионов долларов из госбюджета. "Ликвидирована масштабная схема легализации преступных прибылей в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 миллиарда гривен (36 миллионов долларов – ред.), большинство из которых было украдено из бюджета государства. По результатам комплексных мероприятий задержан организатор схемы – бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Подозреваемого задержали в Киеве. СБУ имени задержанного не называет, однако, по данным агентства РБК-Украина, речь идет о Евгении Бамбизове. По данным следствия, подозреваемый привлек к схеме еще четверых человек, среди которых два бухгалтера и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных прибылей. Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений. Участники схемы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью лишь "на бумаге". Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. Во время обысков у подозреваемых обнаружены наличные, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы. Фигурантам будут предъявлены обвинения по статьям: "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)"; "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

