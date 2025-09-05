Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали экс-замглавы фискальной службы - РИА Новости, 05.09.2025
12:18 05.09.2025 (обновлено: 12:45 05.09.2025)
На Украине задержали экс-замглавы фискальной службы
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего заместителя председателя государственной фискальной службы по подозрению в отмывании 36... РИА Новости, 05.09.2025
украина
киев
служба безопасности украины
рбк (медиагруппа)
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего заместителя председателя государственной фискальной службы по подозрению в отмывании 36 миллионов долларов из госбюджета. "Ликвидирована масштабная схема легализации преступных прибылей в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 миллиарда гривен (36 миллионов долларов – ред.), большинство из которых было украдено из бюджета государства. По результатам комплексных мероприятий задержан организатор схемы – бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Подозреваемого задержали в Киеве. СБУ имени задержанного не называет, однако, по данным агентства РБК-Украина, речь идет о Евгении Бамбизове. По данным следствия, подозреваемый привлек к схеме еще четверых человек, среди которых два бухгалтера и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных прибылей. Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений. Участники схемы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью лишь "на бумаге". Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. Во время обысков у подозреваемых обнаружены наличные, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы. Фигурантам будут предъявлены обвинения по статьям: "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)"; "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
украина
киев
украина, киев, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа)
Украина, Киев, Служба безопасности Украины, РБК (медиагруппа)
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего заместителя председателя государственной фискальной службы по подозрению в отмывании 36 миллионов долларов из госбюджета.
Деньги, обнаруженные во время обыска у задержанного главного психиатра ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Украине задержали психиатра ВСУ по делу о растрате 1 миллиона долларов
21 января, 11:36
"Ликвидирована масштабная схема легализации преступных прибылей в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 миллиарда гривен (36 миллионов долларов – ред.), большинство из которых было украдено из бюджета государства. По результатам комплексных мероприятий задержан организатор схемы – бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Подозреваемого задержали в Киеве.
СБУ имени задержанного не называет, однако, по данным агентства РБК-Украина, речь идет о Евгении Бамбизове.
По данным следствия, подозреваемый привлек к схеме еще четверых человек, среди которых два бухгалтера и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных прибылей. Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений. Участники схемы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью лишь "на бумаге".
Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. Во время обысков у подозреваемых обнаружены наличные, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы. Фигурантам будут предъявлены обвинения по статьям: "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)"; "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
СБУ заявила о задержании сына экс-главы компании "Мотор Сич"
2 мая, 12:57
 
Украина Киев Служба безопасности Украины РБК (медиагруппа)
 
 
