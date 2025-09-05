https://ria.ru/20250905/ukraina-2039953503.html

Подозреваемому во взятке чиновнику Минобороны Украины назначили залог

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил подозреваемому во взятке чиновнику одного из центральных территориальных управлений минобороны залог в размере 65,8 тысячи долларов, сообщает в пятницу Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 12 августа сообщало, что чиновник одного из центральных территориальных управлений минобороны Украины попался на взятке, он требовал 1,3 миллиона долларов от застройщика в обмен на его победу в конкурсе на строительство жилья для военных. Против чиновника завели уголовное дело по статье "получение неправомерной выгоды". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. "ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу минобороны. Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 725 200 гривен залога (65,8 тысячи долларов – ред.). Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности. По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. Имя чиновника не называется. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.

