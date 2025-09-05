Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскритиковали отправку европейских войск на Украину
11:20 05.09.2025 (обновлено: 11:39 05.09.2025)
В Киеве раскритиковали отправку европейских войск на Украину
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Украине считают, что европейская система ПВО European Sky Shield является более предпочтительной гарантией безопасности для Украины, отправка европейских войск может быть дорогой и ненадежной, сообщает издание Military Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ. "Украинский чиновник... выразил обеспокоенность тем, что размещение войск на земле станет дорогостоящей гарантией безопасности с неподтвержденными практикой результатами", - говорится в публикации. Собеседник издания задался вопросом, будут ли европейские войска в случае их отправки на Украину "вступать в бой" в случае возможного нападения. По словам украинского чиновника, инициатива "Европейский небесный щит" станет более надежной гарантией безопасности для Киева. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
киев
европа
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, европа
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Европа
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Украине считают, что европейская система ПВО European Sky Shield является более предпочтительной гарантией безопасности для Украины, отправка европейских войск может быть дорогой и ненадежной, сообщает издание Military Times со ссылкой на украинского чиновника.
Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы
Вчера, 16:03
"Украинский чиновник... выразил обеспокоенность тем, что размещение войск на земле станет дорогостоящей гарантией безопасности с неподтвержденными практикой результатами", - говорится в публикации.
Собеседник издания задался вопросом, будут ли европейские войска в случае их отправки на Украину "вступать в бой" в случае возможного нападения.
По словам украинского чиновника, инициатива "Европейский небесный щит" станет более надежной гарантией безопасности для Киева.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Путин: Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на Украине
09:12
 
Заголовок открываемого материала