Задача вступления в ЕС это законный выбор Украины, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Украина ставит своей задачей вступление в Евросоюз, это их законный выбор, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступления в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины - как выстраивать свои международные связи", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

