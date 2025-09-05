Рейтинг@Mail.ru
Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.09.2025 (обновлено: 12:56 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039790296.html
Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России
Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России - РИА Новости, 05.09.2025
Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России
Всегда приятно, когда твои противники в итоге приходят в себя и прямо подтверждают твою позицию. Это неизмеримо лучше, чем двусмысленности, увиливание или... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:00:00+03:00
2025-09-05T12:56:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий медведев
владимир путин
нато
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039767441_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_adbe511f86a85d93fa61486f5609c49b.jpg
Всегда приятно, когда твои противники в итоге приходят в себя и прямо подтверждают твою позицию. Это неизмеримо лучше, чем двусмысленности, увиливание или откровенная ложь.Еще в мае прошлого года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил верхушку киевского режима и его зарубежных подельников о том, что в случае поставок Украине западного дальнобойного вооружения (тогда речь шла о ракетах Storm Shadow) Россия будет вынуждена расширять зону своей безопасности вплоть до границы с Польшей.Вчера Дмитрий Анатольевич в нитриловых перчатках расширил смысловое поле и добавил, что в случае захвата арестованных российских средств или доходов с них Россия может "вернуть захваченное в натуральной форме, то есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней".После этого в Париже состоялась сходка так называемой коалиции желающих, на которой присутствовал просроченный президент Украины Зеленский. Самые упоротые приехали лично, остальные скреблись в мониторы, выражая солидарность с Киевом через интернет.Судя по величине и громкости анонсов, эта встреча должна была затмить сотню саммитов ШОС и военных парадов в Пекине, и ребята не подкачали: гора под телекамеры родила королевскую мышь-мутанта.Если кратко:Что это все означает?Во-первых, Киев и "желающие", выдвигающие заведомо неприемлемые для Москвы варианты (включая войска НАТО на Украине), открыто саботируют мирный процесс, продвигаемый Россией и США. Этого следовало ожидать, но тут все максимально выпукло. Как это неоднократно бывало, российский лидер Владимир Путин перед этим заглянул в будущее не только лишь как все и после саммита ШОС в Китае заявил: если наши законные и жизненные интересы не будут учитываться, то "нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем". Как мы помним, во время недавнего совещании Генштаба ВС России на стене висела очень интересная карта, где розовыми штрихами были отмечены также Харьковская, Сумская, Николаевская и Одесская области. На противоположной стороне сделали демонстративный выбор — значит, наши предложения, планы и штрихи им кажутся более привлекательными.Во-вторых, Европа уверена, что может Россию "пересидеть", то есть Мерце-Стармеры надеются, что у нас закончатся деньги и ресурсы раньше, чем у них. После встречи в Париже "желающие" сообщили Трампу, что "средств у них достаточно" — и дело только за ним. По некоторым данным, на поддержку Украины до 2035 года Европа планирует направить порядка 200 миллиардов евро. Сюрприз: только новые договоренности лидеров России, Китая и Индии перекрывают эту сумму не то чтобы с хвостиком, а с целым удавом Каа, умноженным на три. Вчера МВФ сообщил, что по ВВП по паритету покупательной способности российская экономика вышла на первое место в Европе. Получается, что каждый этап давления на Россию и ее союзников по факту расширяет наши возможности, следовательно, у нас в Европе и Киеве есть добрые и верные друзья.И самое главное: решениями о поставках Украине дальнобойных ракет и о направлении доходов от украденных российских активов на помощь Украине "коалиция желающих" прямо призывает Россию, чтобы мы освободили и взяли под контроль как можно больше территорий бывшей Украины.И это совершенно логично и оправданно. Как сообщает британское издание The Guardian, "коалиция желающих" наконец финализировала план потенциальных гарантий безопасности Украины", а чем меньше Украина, тем меньше проблем, забот, гарантий, затрат и потенциальных еврогробов для Берлина, Лондона и Парижа.Как показал саммит ШОС в китайском Тяньцзине, все можно решить полюбовно, даже с обезумевшей Европой и загибающимся Киевом. Если есть добрая воля, здравый смысл и ядерная триада России.
https://ria.ru/20250826/kiev-2037552092.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html
https://ria.ru/20250903/parubiy-2039213559.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039767441_49:0:1414:1024_1920x0_80_0_0_b8044e60f27faf3b92454ca0291f1bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев, владимир путин, нато, шос, мвф, аналитика
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, НАТО, ШОС, МВФ, Аналитика

Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России

© Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Всегда приятно, когда твои противники в итоге приходят в себя и прямо подтверждают твою позицию. Это неизмеримо лучше, чем двусмысленности, увиливание или откровенная ложь.
Еще в мае прошлого года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил верхушку киевского режима и его зарубежных подельников о том, что в случае поставок Украине западного дальнобойного вооружения (тогда речь шла о ракетах Storm Shadow) Россия будет вынуждена расширять зону своей безопасности вплоть до границы с Польшей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Терпение иссякло. Заклятый друг преподнес Киеву неприятный сюрприз
26 августа, 08:00
Вчера Дмитрий Анатольевич в нитриловых перчатках расширил смысловое поле и добавил, что в случае захвата арестованных российских средств или доходов с них Россия может "вернуть захваченное в натуральной форме, то есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней".
После этого в Париже состоялась сходка так называемой коалиции желающих, на которой присутствовал просроченный президент Украины Зеленский. Самые упоротые приехали лично, остальные скреблись в мониторы, выражая солидарность с Киевом через интернет.
Судя по величине и громкости анонсов, эта встреча должна была затмить сотню саммитов ШОС и военных парадов в Пекине, и ребята не подкачали: гора под телекамеры родила королевскую мышь-мутанта.
Если кратко:
  • Макрон заявил, что "26 государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране"; правда, от этого сразу открестились Германия, Польша и Италия, но прозвучало мощно — особенно то, что грозная коалиция хочет массово ввести грохочущие железом контингенты как можно дальше от линии фронта; кроме того, задокументированных договоренностей между западными странами относительно отправки своих военных на Украину по-прежнему нет, но поговорили отлично;
  • после новостей о том, что канцлер ФРГ Мерц приказал максимально скрыть причастность Германии к передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus для ударов по территории России (подумать только, "существуют риски прямого вовлечения ФРГ в конфликт с Россией"), канцелярия премьера Великобритании Стармера после встречи в Париже сообщила, что участники коалиции все же решились открыто поставлять Киеву ракеты большой дальности;
  • параллельно пришли новости, что Великобритания профинансировала военную помощь для Украины на 1,3 миллиарда фунтов и выдала кредит в 2,26 миллиарда за счет доходов от замороженных российских активов, а глава евродипломатии Каллас заявила, что сами замороженные активы будут пущены в ход для помощи Украине сразу после войны;
  • прозаседавшиеся заявили о необходимости введения против России новых санкций, чтобы лишить ее "ресурсов для продолжения войны"; забавно, что Зеленский после этого похвастался: удары по газопроводу "Дружба" — это как раз и есть "такой вид санкций";
  • после созвона с Трампом были намеки на то, что он якобы потребовал у европейцев прекратить закупки российских энергоносителей и "наказать Китай за помощь России", но из самой американской администрации подтверждений этому не появилось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин отказался участвовать в заговоре против Трампа
Вчера, 08:00
Что это все означает?
Во-первых, Киев и "желающие", выдвигающие заведомо неприемлемые для Москвы варианты (включая войска НАТО на Украине), открыто саботируют мирный процесс, продвигаемый Россией и США. Этого следовало ожидать, но тут все максимально выпукло. Как это неоднократно бывало, российский лидер Владимир Путин перед этим заглянул в будущее не только лишь как все и после саммита ШОС в Китае заявил: если наши законные и жизненные интересы не будут учитываться, то "нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем". Как мы помним, во время недавнего совещании Генштаба ВС России на стене висела очень интересная карта, где розовыми штрихами были отмечены также Харьковская, Сумская, Николаевская и Одесская области. На противоположной стороне сделали демонстративный выбор — значит, наши предложения, планы и штрихи им кажутся более привлекательными.
Во-вторых, Европа уверена, что может Россию "пересидеть", то есть Мерце-Стармеры надеются, что у нас закончатся деньги и ресурсы раньше, чем у них. После встречи в Париже "желающие" сообщили Трампу, что "средств у них достаточно" — и дело только за ним. По некоторым данным, на поддержку Украины до 2035 года Европа планирует направить порядка 200 миллиардов евро. Сюрприз: только новые договоренности лидеров России, Китая и Индии перекрывают эту сумму не то чтобы с хвостиком, а с целым удавом Каа, умноженным на три. Вчера МВФ сообщил, что по ВВП по паритету покупательной способности российская экономика вышла на первое место в Европе. Получается, что каждый этап давления на Россию и ее союзников по факту расширяет наши возможности, следовательно, у нас в Европе и Киеве есть добрые и верные друзья.
И самое главное: решениями о поставках Украине дальнобойных ракет и о направлении доходов от украденных российских активов на помощь Украине "коалиция желающих" прямо призывает Россию, чтобы мы освободили и взяли под контроль как можно больше территорий бывшей Украины.
И это совершенно логично и оправданно. Как сообщает британское издание The Guardian, "коалиция желающих" наконец финализировала план потенциальных гарантий безопасности Украины", а чем меньше Украина, тем меньше проблем, забот, гарантий, затрат и потенциальных еврогробов для Берлина, Лондона и Парижа.
Как показал саммит ШОС в китайском Тяньцзине, все можно решить полюбовно, даже с обезумевшей Европой и загибающимся Киевом. Если есть добрая воля, здравый смысл и ядерная триада России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Значит, был бы Петя". Убийца Парубия выступил со зловещим предупреждением
3 сентября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий МедведевВладимир ПутинНАТОШОСМВФАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала