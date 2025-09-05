Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России
Всегда приятно, когда твои противники в итоге приходят в себя и прямо подтверждают твою позицию. Это неизмеримо лучше, чем двусмысленности, увиливание или откровенная ложь.
Еще в мае прошлого года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил верхушку киевского режима и его зарубежных подельников о том, что в случае поставок Украине западного дальнобойного вооружения (тогда речь шла о ракетах Storm Shadow) Россия будет вынуждена расширять зону своей безопасности вплоть до границы с Польшей.
Вчера Дмитрий Анатольевич в нитриловых перчатках расширил смысловое поле и добавил, что в случае захвата арестованных российских средств или доходов с них Россия может "вернуть захваченное в натуральной форме, то есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней".
Если кратко:
- Макрон заявил, что "26 государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране"; правда, от этого сразу открестились Германия, Польша и Италия, но прозвучало мощно — особенно то, что грозная коалиция хочет массово ввести грохочущие железом контингенты как можно дальше от линии фронта; кроме того, задокументированных договоренностей между западными странами относительно отправки своих военных на Украину по-прежнему нет, но поговорили отлично;
- после новостей о том, что канцлер ФРГ Мерц приказал максимально скрыть причастность Германии к передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus для ударов по территории России (подумать только, "существуют риски прямого вовлечения ФРГ в конфликт с Россией"), канцелярия премьера Великобритании Стармера после встречи в Париже сообщила, что участники коалиции все же решились открыто поставлять Киеву ракеты большой дальности;
- параллельно пришли новости, что Великобритания профинансировала военную помощь для Украины на 1,3 миллиарда фунтов и выдала кредит в 2,26 миллиарда за счет доходов от замороженных российских активов, а глава евродипломатии Каллас заявила, что сами замороженные активы будут пущены в ход для помощи Украине сразу после войны;
- прозаседавшиеся заявили о необходимости введения против России новых санкций, чтобы лишить ее "ресурсов для продолжения войны"; забавно, что Зеленский после этого похвастался: удары по газопроводу "Дружба" — это как раз и есть "такой вид санкций";
- после созвона с Трампом были намеки на то, что он якобы потребовал у европейцев прекратить закупки российских энергоносителей и "наказать Китай за помощь России", но из самой американской администрации подтверждений этому не появилось.
Что это все означает?
Во-первых, Киев и "желающие", выдвигающие заведомо неприемлемые для Москвы варианты (включая войска НАТО на Украине), открыто саботируют мирный процесс, продвигаемый Россией и США. Этого следовало ожидать, но тут все максимально выпукло. Как это неоднократно бывало, российский лидер Владимир Путин перед этим заглянул в будущее не только лишь как все и после саммита ШОС в Китае заявил: если наши законные и жизненные интересы не будут учитываться, то "нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем". Как мы помним, во время недавнего совещании Генштаба ВС России на стене висела очень интересная карта, где розовыми штрихами были отмечены также Харьковская, Сумская, Николаевская и Одесская области. На противоположной стороне сделали демонстративный выбор — значит, наши предложения, планы и штрихи им кажутся более привлекательными.
Во-вторых, Европа уверена, что может Россию "пересидеть", то есть Мерце-Стармеры надеются, что у нас закончатся деньги и ресурсы раньше, чем у них. После встречи в Париже "желающие" сообщили Трампу, что "средств у них достаточно" — и дело только за ним. По некоторым данным, на поддержку Украины до 2035 года Европа планирует направить порядка 200 миллиардов евро. Сюрприз: только новые договоренности лидеров России, Китая и Индии перекрывают эту сумму не то чтобы с хвостиком, а с целым удавом Каа, умноженным на три. Вчера МВФ сообщил, что по ВВП по паритету покупательной способности российская экономика вышла на первое место в Европе. Получается, что каждый этап давления на Россию и ее союзников по факту расширяет наши возможности, следовательно, у нас в Европе и Киеве есть добрые и верные друзья.
И самое главное: решениями о поставках Украине дальнобойных ракет и о направлении доходов от украденных российских активов на помощь Украине "коалиция желающих" прямо призывает Россию, чтобы мы освободили и взяли под контроль как можно больше территорий бывшей Украины.
И это совершенно логично и оправданно. Как сообщает британское издание The Guardian, "коалиция желающих" наконец финализировала план потенциальных гарантий безопасности Украины", а чем меньше Украина, тем меньше проблем, забот, гарантий, затрат и потенциальных еврогробов для Берлина, Лондона и Парижа.
Как показал саммит ШОС в китайском Тяньцзине, все можно решить полюбовно, даже с обезумевшей Европой и загибающимся Киевом. Если есть добрая воля, здравый смысл и ядерная триада России.