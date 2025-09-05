Рейтинг@Mail.ru
Туск оценил переговоры между Европой и США по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/tusk-2040046468.html
Туск оценил переговоры между Европой и США по Украине
Туск оценил переговоры между Европой и США по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Туск оценил переговоры между Европой и США по Украине
Переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:45:00+03:00
2025-09-05T16:45:00+03:00
в мире
украина
сша
париж
дональд туск
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Я не хочу читать лекцию на эту тему, но вы хорошо знаете, какая тонкая ситуация на линии США - Европа в контексте Украины и России", - сказал Туск. Он пояснил, что после недавней встречи в Париже так называемой коалиции желающих укрепился в своем мнении. "После моих бесед в Париже с президентом (Франции - ред.) Эммануэлем Макроном и президентом Владимиром Зеленским, европейскими лидерами, после телефонного разговора с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом у меня нет ощущения, чтобы все, скажу мягко, делалось так, как надо", - сказал польский премьер. Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
https://ria.ru/20250217/sammit-1999932769.html
https://ria.ru/20250307/bezopasnost-2003660706.html
украина
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_927f6caf2d2d7b94004710d36c0e4526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, париж, дональд туск, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Париж, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО
Туск оценил переговоры между Европой и США по Украине

Туск: переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Я не хочу читать лекцию на эту тему, но вы хорошо знаете, какая тонкая ситуация на линии США - Европа в контексте Украины и России", - сказал Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита по Украине в Париже. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине
17 февраля, 21:56
Он пояснил, что после недавней встречи в Париже так называемой коалиции желающих укрепился в своем мнении.
"После моих бесед в Париже с президентом (Франции - ред.) Эммануэлем Макроном и президентом Владимиром Зеленским, европейскими лидерами, после телефонного разговора с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом у меня нет ощущения, чтобы все, скажу мягко, делалось так, как надо", - сказал польский премьер.
Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Туск прокомментировал получение Киевом гарантий безопасности от США
7 марта, 16:13
 
В миреУкраинаСШАПарижДональд ТускЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала