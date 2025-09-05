Туск оценил переговоры между Европой и США по Украине
Туск: переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он пояснил, что после недавней встречи в Париже так называемой коалиции желающих укрепился в своем мнении.
"После моих бесед в Париже с президентом (Франции - ред.) Эммануэлем Макроном и президентом Владимиром Зеленским, европейскими лидерами, после телефонного разговора с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом у меня нет ощущения, чтобы все, скажу мягко, делалось так, как надо", - сказал польский премьер.
Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.