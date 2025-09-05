Туск оценил переговоры между Европой и США по Украине

https://ria.ru/20250905/tusk-2040046468.html

Переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 05.09.2025

ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Переговоры между Европой и США на тему Украины проходят непросто, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Я не хочу читать лекцию на эту тему, но вы хорошо знаете, какая тонкая ситуация на линии США - Европа в контексте Украины и России", - сказал Туск. Он пояснил, что после недавней встречи в Париже так называемой коалиции желающих укрепился в своем мнении. "После моих бесед в Париже с президентом (Франции - ред.) Эммануэлем Макроном и президентом Владимиром Зеленским, европейскими лидерами, после телефонного разговора с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом у меня нет ощущения, чтобы все, скажу мягко, делалось так, как надо", - сказал польский премьер. Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

