Платежный сервис Единый ЦУПИС объявил о старте ребрендинга

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Платежный сервис для любителей ставок Единый ЦУПИС на деловом завтраке в Москве презентовал свой новый визуальный стиль, сообщил корреспондент РИА Новости. Процесс ребрендинга Единого ЦУПИС пройдет в несколько этапов — с сентября 2025 года по начало 2026 года. Первые изменения затронут визуализацию на сайте, в личном кабинете пользователя, а также магазины приложений. По словам председателя правления организации Елены Шейкиной, это одно из самых знаковых событий в истории компании с 2016 года, когда было объявлено о запуске Первого ЦУПИС. Единый ЦУПИС сегодня — это передовой финтех, который обрабатывает порядка 2,5 миллиона платежей ежедневно. Новый бренд — это отражение трансформации и масштаба компании, символ готовности к будущему и новым вызовам. Сегодня организация открывает новую страницу в своей истории. Директор по маркетингу Единого ЦУПИС Николай Федянин отметил, что одной из предпосылок к изменению стиля стал сам логотип, который уже не учитывает рост числа продуктов и сервисов. Также отсутствовала единая логика для суббрендов. Кроме того, в прежнем логотипе не считывалась принадлежность компании к финтеху и спорту одновременно. В результате, указывает Федянин, в логотипе теперь появился "единый круг", а не "рамки". Более того, поменялся фирменный шрифт и паттерны. Но при этом миссия, видение и ценности компании остаются прежними. Новый стиль будет реализован также в клиентских интерфейсах, оформлении офиса, фирменной продукции. Директор по маркетингу финтех-проекта подчеркнул, что хоть Единый ЦУПИС и активно внедряет в свои бизнес-процессы искусственный интеллект, новый визуал – результат человеческой мысли и творчества. "Пока ИИ не может создать новые концептуальные направления, как живой изобретающий человек, и пока не справляется с задачей разработки визуального стиля на стыке спорта и финансов. В нашем конкурсе были макеты и прототипы, созданные ИИ, но они проиграли в сравнении с результатом креативной мысли профессионала", — уточнил он. Коммерческий директор, член правления Единого ЦУПИС Артем Сычев считает, что ребрендинг направлен, прежде всего, на людей. "В 2019 году мы запустили наш флагманский продукт — кошелек ЦУПИС. Так, 300 тысяч человек заходят в наш кошелек ежемесячно, чтобы решить какие-то свои насущные проблемы. Другой субпродукт — цифровую карту — мы запустили в 2023 году, их выпущено уже свыше 500 тысяч. То есть полмиллиона человек "имеют на руках" цифровые карты ЦУПИС, из них 75 тысяч пользуются ей регулярно", — сообщил Сычев. Он также анонсировал полноценный новый сервис — ЦУПИС ID. Компания решила его сделать потому, что идентификацию каждый месяц проходят 200 тысяч человек. "Сейчас при каждой новой идентификации у другого букмекера игрок должен пройти несколько этапов, идентификация не моментальна, а ставку хочется сделать быстрее. Мы ускорим этот процесс. Будет отдельная кнопка с новым видом идентификации. Ведь у нас уже есть данные этого игрока, делающего ставки у другого букмекера. Это упростит клиентский путь", — отметил коммерческий директор. Помимо всего прочего, представители компании рассказали и про тенденции, и главные вызовы платежного рынка, в числе которых кибермошенничество, импортозамещение, внедрение ИИ, борьба с дропами. Так, по словам Шейкиной, Единый ЦУПИС на протяжении 10 лет разрабатывал собственную антифрод-систему и сейчас постоянно ее модернизирует, в том числе на базе ИИ-решений. Это значительно помогло повысить точность выявления дропов, добавила она. Единый ЦУПИС — это назначенная распоряжением президента России кредитная организация, выполняющая роль единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. Компания обслуживает более 25 миллионов кошельков клиентов российских букмекерских контор и "Национальной Лотереи" по всей России.

