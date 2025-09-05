Власти на ВЭФ договорились построить центр тенниса и ГОК в Хабаровском крае

https://ria.ru/20250905/tsentr-2039871420.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Центр по настольному теннису и горно-обогатительный комбинат (ГОК) построят в Хабаровском крае, намерения закреплены в соответствующих соглашениях, договорился губернатор Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Краевой центр по настольному теннису будет построен в Хабаровске. Об этом на ВЭФ-2025 мы договорились с заместителем председателя Госдумы, президентом федерации настольного тенниса России Александром Бабаковым... На базе Мильканского железорудного месторождения будет построен ГОК. Свои подписи под соглашением об этом поставили гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, гендиректор компании - инициатора проекта ООО "Милькан" Дмитрий Шерстнёв и с нашей стороны - первый зампред правительства края Сергей Абрамов", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, местом для строительства центра по настольному теннису выбрана территория возле парка имени Юрия Гагарина. Сдать объект планируется в 2027 году. Проинвестирует его возведение федерация. "У нас в регионе более 700 тысяч человек разделяют ценности активного и спортивного образа жизни. Мы хотим, чтобы таких людей было больше, поэтому создаём условия, чтобы физкультура стала близкой и доступной для всех. В этом опираемся на поддержку президента России Владимира Владимировича Путина и строим в Хабаровском крае современные спортобъекты, в том числе "умные" спортивные площадки и модульные спортивные сооружения", - разъяснил губернатор. Демешин сообщил также, что по плану, новый ГОК в Тугуро-Чумиканском районе сможет перерабатывать 54 миллиона тонн руды в год. Глава региона отметил, что Дальневосточный полпред Юрий Трутнев назвал Хабаровский край одним из опорных регионов Дальнего Востока и одним из самых крупных промышленно развитых субъектов. По мнению Трутнева, новый проект с инвестициями в 650 миллиардов рублей усилит экономическую мощь края. "Хабаровский край заинтересован в инвесторах, которые готовы не только осваивать наши богатейшие недра, но и вносить вклад в социально-экономическое развитие территории. Мы со своей стороны готовы создать все необходимые условия для реализации проекта, оказывать комплексную поддержку и выстраивать максимально эффективное взаимодействие", - заключил Демешин. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

