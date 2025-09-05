Рейтинг@Mail.ru
Власти на ВЭФ договорились построить центр тенниса и ГОК в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
08:47 05.09.2025 (обновлено: 10:10 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/tsentr-2039871420.html
Власти на ВЭФ договорились построить центр тенниса и ГОК в Хабаровском крае
Власти на ВЭФ договорились построить центр тенниса и ГОК в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.09.2025
Власти на ВЭФ договорились построить центр тенниса и ГОК в Хабаровском крае
Центр по настольному теннису и горно-обогатительный комбинат (ГОК) построят в Хабаровском крае, намерения закреплены в соответствующих соглашениях, договорился... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:47:00+03:00
2025-09-05T10:10:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
вэф-2025
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039901606_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_5de71cc28f679fde1c10b77228b80050.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Центр по настольному теннису и горно-обогатительный комбинат (ГОК) построят в Хабаровском крае, намерения закреплены в соответствующих соглашениях, договорился губернатор Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Краевой центр по настольному теннису будет построен в Хабаровске. Об этом на ВЭФ-2025 мы договорились с заместителем председателя Госдумы, президентом федерации настольного тенниса России Александром Бабаковым... На базе Мильканского железорудного месторождения будет построен ГОК. Свои подписи под соглашением об этом поставили гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, гендиректор компании - инициатора проекта ООО "Милькан" Дмитрий Шерстнёв и с нашей стороны - первый зампред правительства края Сергей Абрамов", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, местом для строительства центра по настольному теннису выбрана территория возле парка имени Юрия Гагарина. Сдать объект планируется в 2027 году. Проинвестирует его возведение федерация. "У нас в регионе более 700 тысяч человек разделяют ценности активного и спортивного образа жизни. Мы хотим, чтобы таких людей было больше, поэтому создаём условия, чтобы физкультура стала близкой и доступной для всех. В этом опираемся на поддержку президента России Владимира Владимировича Путина и строим в Хабаровском крае современные спортобъекты, в том числе "умные" спортивные площадки и модульные спортивные сооружения", - разъяснил губернатор. Демешин сообщил также, что по плану, новый ГОК в Тугуро-Чумиканском районе сможет перерабатывать 54 миллиона тонн руды в год. Глава региона отметил, что Дальневосточный полпред Юрий Трутнев назвал Хабаровский край одним из опорных регионов Дальнего Востока и одним из самых крупных промышленно развитых субъектов. По мнению Трутнева, новый проект с инвестициями в 650 миллиардов рублей усилит экономическую мощь края. "Хабаровский край заинтересован в инвесторах, которые готовы не только осваивать наши богатейшие недра, но и вносить вклад в социально-экономическое развитие территории. Мы со своей стороны готовы создать все необходимые условия для реализации проекта, оказывать комплексную поддержку и выстраивать максимально эффективное взаимодействие", - заключил Демешин. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039901606_136:0:2269:1600_1920x0_80_0_0_19ac033f693c876a1a55bdd11d7446ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, вэф-2025, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, ВЭФ-2025, Дмитрий Демешин
Власти на ВЭФ договорились построить центр тенниса и ГОК в Хабаровском крае

Власти на ВЭФ-2025 договорились построить центр тенниса и ГОК в Хабаровском крае

© Фото : ДЕМЕШИН/TelegramПодписание соглашения о строительстве горно-обогатительного комбината в Хабаровском крае на ВЭФ-2025
Подписание соглашения о строительстве горно-обогатительного комбината в Хабаровском крае на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : ДЕМЕШИН/Telegram
Подписание соглашения о строительстве горно-обогатительного комбината в Хабаровском крае на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Центр по настольному теннису и горно-обогатительный комбинат (ГОК) построят в Хабаровском крае, намерения закреплены в соответствующих соглашениях, договорился губернатор Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Краевой центр по настольному теннису будет построен в Хабаровске. Об этом на ВЭФ-2025 мы договорились с заместителем председателя Госдумы, президентом федерации настольного тенниса России Александром Бабаковым... На базе Мильканского железорудного месторождения будет построен ГОК. Свои подписи под соглашением об этом поставили гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, гендиректор компании - инициатора проекта ООО "Милькан" Дмитрий Шерстнёв и с нашей стороны - первый зампред правительства края Сергей Абрамов", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По его словам, местом для строительства центра по настольному теннису выбрана территория возле парка имени Юрия Гагарина. Сдать объект планируется в 2027 году. Проинвестирует его возведение федерация.
"У нас в регионе более 700 тысяч человек разделяют ценности активного и спортивного образа жизни. Мы хотим, чтобы таких людей было больше, поэтому создаём условия, чтобы физкультура стала близкой и доступной для всех. В этом опираемся на поддержку президента России Владимира Владимировича Путина и строим в Хабаровском крае современные спортобъекты, в том числе "умные" спортивные площадки и модульные спортивные сооружения", - разъяснил губернатор.
Демешин сообщил также, что по плану, новый ГОК в Тугуро-Чумиканском районе сможет перерабатывать 54 миллиона тонн руды в год. Глава региона отметил, что Дальневосточный полпред Юрий Трутнев назвал Хабаровский край одним из опорных регионов Дальнего Востока и одним из самых крупных промышленно развитых субъектов. По мнению Трутнева, новый проект с инвестициями в 650 миллиардов рублей усилит экономическую мощь края.
"Хабаровский край заинтересован в инвесторах, которые готовы не только осваивать наши богатейшие недра, но и вносить вклад в социально-экономическое развитие территории. Мы со своей стороны готовы создать все необходимые условия для реализации проекта, оказывать комплексную поддержку и выстраивать максимально эффективное взаимодействие", - заключил Демешин.
Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Хабаровский крайХабаровский крайВЭФ-2025Дмитрий Демешин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала