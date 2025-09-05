https://ria.ru/20250905/tsarev-2039803963.html

Царев назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией

Царев назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией - РИА Новости, 05.09.2025

Царев назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией

Экс-депутат Верховной рады, российский политики Олег Царев в комментарии РИА Новости заявил, что предполагаемое размещение западного военного контингента на... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T01:32:00+03:00

2025-09-05T01:32:00+03:00

2025-09-05T01:32:00+03:00

украина

франция

европа

олег царев

эммануэль макрон

нато

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905572232_0:12:2824:1601_1920x0_80_0_0_a0354ac9b6eb22d3b930b3af5b8a04d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политики Олег Царев в комментарии РИА Новости заявил, что предполагаемое размещение западного военного контингента на Украине не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и станет новой интервенцией этой страны. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасности после прекращения огня разместить на Украине силы на суше, на море или в воздухе. "Цель (Владимира) Зеленского и Европы - продолжать военный конфликт. А размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины – это курс на войну. Один вариант ее продолжения - прекращение огня как условие старта мирных переговоров - они продавить не смогли. Теперь делают следующую попытку - войска стран НАТО на Украине. Но это будет новая интервенция Украины. Все это уже было в ее истории и кончится тем же", - сказал Царев. По его словам, Зеленский и ряд лидеров западноевропейских стран заведомо закладывают в основу гарантий безопасности Украины неприемлемые для России условия, замалчивая о грандиозных поставках вооружения. "В так называемых гарантиях безопасности для Украины нет ничего общего с поддержанием мира и обеспечением безопасности", - подчеркнул Царев.

https://ria.ru/20250903/merts-2039339493.html

https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html

украина

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, европа, олег царев, эммануэль макрон, нато, верховная рада украины