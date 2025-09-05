Рейтинг@Mail.ru
Царев назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией - РИА Новости, 05.09.2025
01:32 05.09.2025
Царев назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политики Олег Царев в комментарии РИА Новости заявил, что предполагаемое размещение западного военного контингента на Украине не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и станет новой интервенцией этой страны. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасности после прекращения огня разместить на Украине силы на суше, на море или в воздухе. "Цель (Владимира) Зеленского и Европы - продолжать военный конфликт. А размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины – это курс на войну. Один вариант ее продолжения - прекращение огня как условие старта мирных переговоров - они продавить не смогли. Теперь делают следующую попытку - войска стран НАТО на Украине. Но это будет новая интервенция Украины. Все это уже было в ее истории и кончится тем же", - сказал Царев. По его словам, Зеленский и ряд лидеров западноевропейских стран заведомо закладывают в основу гарантий безопасности Украины неприемлемые для России условия, замалчивая о грандиозных поставках вооружения. "В так называемых гарантиях безопасности для Украины нет ничего общего с поддержанием мира и обеспечением безопасности", - подчеркнул Царев.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОлег Царев
Олег Царев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политики Олег Царев в комментарии РИА Новости заявил, что предполагаемое размещение западного военного контингента на Украине не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и станет новой интервенцией этой страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасности после прекращения огня разместить на Украине силы на суше, на море или в воздухе.
"Цель (Владимира) Зеленского и Европы - продолжать военный конфликт. А размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины – это курс на войну. Один вариант ее продолжения - прекращение огня как условие старта мирных переговоров - они продавить не смогли. Теперь делают следующую попытку - войска стран НАТО на Украине. Но это будет новая интервенция Украины. Все это уже было в ее истории и кончится тем же", - сказал Царев.
По его словам, Зеленский и ряд лидеров западноевропейских стран заведомо закладывают в основу гарантий безопасности Украины неприемлемые для России условия, замалчивая о грандиозных поставках вооружения.
"В так называемых гарантиях безопасности для Украины нет ничего общего с поддержанием мира и обеспечением безопасности", - подчеркнул Царев.
