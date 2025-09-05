https://ria.ru/20250905/trevoga-2039806655.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.09.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты...

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 20.20 мск четверга, в Черниговской - в 21.45 мск четверга, в Полтавской - в 00.28 мск пятницы, в Днепропетровской - в 01.15 мск пятницы. В Сумской области сигнал тревоги звучит с 12.54 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

