В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
2025-09-05T02:17:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 20.20 мск четверга, в Черниговской - в 21.45 мск четверга, в Полтавской - в 00.28 мск пятницы, в Днепропетровской - в 01.15 мск пятницы. В Сумской области сигнал тревоги звучит с 12.54 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250905/vzryvy-2039805918.html
