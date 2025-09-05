Рейтинг@Mail.ru
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 05.09.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
черниговская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 20.20 мск четверга, в Черниговской - в 21.45 мск четверга, в Полтавской - в 00.28 мск пятницы, в Днепропетровской - в 01.15 мск пятницы. В Сумской области сигнал тревоги звучит с 12.54 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
украина, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 20.20 мск четверга, в Черниговской - в 21.45 мск четверга, в Полтавской - в 00.28 мск пятницы, в Днепропетровской - в 01.15 мск пятницы. В Сумской области сигнал тревоги звучит с 12.54 мск четверга.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЧерниговская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
