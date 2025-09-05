Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин
07:27 05.09.2025 (обновлено: 08:18 05.09.2025)
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин
Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог: БАМа и Транссиба", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог: БАМа и Транссиба", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин поручил направить регионам ДФО пять процентов от расходов госпрограмм
08:13
 
