https://ria.ru/20250905/transsib-2039836490.html
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин
Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:27:00+03:00
2025-09-05T07:27:00+03:00
2025-09-05T08:18:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970581255_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_288a7ae83885b33147b5ebc593fc449e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог: БАМа и Транссиба", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039857425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970581255_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_b78fc264c6e58fea14ad742a3028b114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, вэф-2025
Россия, Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2025
Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин
Путин заявил, что модернизация БАМа и Транссиба будет продолжаться