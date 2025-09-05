https://ria.ru/20250905/transsib-2039836490.html

Россия продолжит модернизацию Транссиба, заявил Путин

Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог: БАМа и Транссиба", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

