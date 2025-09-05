https://ria.ru/20250905/tramp-2040114812.html
Трамп рассказал о переговорах с ХАМАС
Трамп рассказал о переговорах с ХАМАС
2025-09-05T23:35:00+03:00
2025-09-05T23:35:00+03:00
2025-09-06T00:17:00+03:00
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о "глубоких переговорах" с ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа."Мы ведем очень глубокие переговоры с ХАМАС. Мы сказали, выпустите их (заложников - ред.) всех прямо сейчас. Выпустите их всех, и для них все изменится к лучшему. Но если вы не выпустите их всех, ситуация будет сложной. Будет неприятно", - сказал президент США в Белом доме.
