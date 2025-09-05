https://ria.ru/20250905/tramp-2040114465.html

Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 06.09.2025

Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с союзниками намерен выработать гарантии безопасности для Украины. При этом он признал, что... РИА Новости, 06.09.2025

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с союзниками намерен выработать гарантии безопасности для Украины. При этом он признал, что урегулирования конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал"Мы разберемся с этим. Мы хотим спасти множество жизней, поэтому будем действовать. Я думаю, люди ожидают, что мы поможем им всем", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете о возможных гарантиях безопасности для Киева.Он отметил, что ключевая роль будет отведена европейским странам, которые "будут первыми и с большим отрывом"."Европа будет первой и с большим отрывом. Они хотят быть первыми. Европа хочет положить конец конфликту - и это произойдёт", — подчеркнул американский лидер.

