Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины
23:34 05.09.2025 (обновлено: 00:20 06.09.2025)
Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины
в мире
украина
дональд трамп
сша
европа
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с союзниками намерен выработать гарантии безопасности для Украины. При этом он признал, что урегулирования конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал&quot;Мы разберемся с этим. Мы хотим спасти множество жизней, поэтому будем действовать. Я думаю, люди ожидают, что мы поможем им всем&quot;, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете о возможных гарантиях безопасности для Киева.Он отметил, что ключевая роль будет отведена европейским странам, которые "будут первыми и с большим отрывом"."Европа будет первой и с большим отрывом. Они хотят быть первыми. Европа хочет положить конец конфликту - и это произойдёт", — подчеркнул американский лидер.
украина
сша
европа
в мире, украина, дональд трамп, сша, европа
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Европа
Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с союзниками намерен выработать гарантии безопасности для Украины. При этом он признал, что урегулирования конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал
"Мы разберемся с этим. Мы хотим спасти множество жизней, поэтому будем действовать. Я думаю, люди ожидают, что мы поможем им всем", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете о возможных гарантиях безопасности для Киева.

Он отметил, что ключевая роль будет отведена европейским странам, которые "будут первыми и с большим отрывом".
"Европа будет первой и с большим отрывом. Они хотят быть первыми. Европа хочет положить конец конфликту - и это произойдёт", — подчеркнул американский лидер.
В мире Украина Дональд Трамп США Европа
 
 
