Трамп объяснил переименование Министерства обороны
Трамп объяснил переименование Министерства обороны
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переименование министерства обороны в министерство войны должно послать сигнал миру о силе Соединенных Штатов. РИА Новости, 05.09.2025
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переименование министерства обороны в министерство войны должно послать сигнал миру о силе Соединенных Штатов."Это отправляет сигнал победы и силы", - сказал Трамп в Белом доме.Как заявил Трамп, США якобы на 20 лет опережают технически другие армии мира."Думаю, у нас будет мир, исходя из того факта, что мы сильны", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли переименование его призывам к миру.
