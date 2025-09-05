Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил переименование Министерства обороны
23:31 05.09.2025 (обновлено: 23:35 05.09.2025)
Трамп объяснил переименование Министерства обороны
Трамп объяснил переименование Министерства обороны - РИА Новости, 05.09.2025
Трамп объяснил переименование Министерства обороны
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переименование министерства обороны в министерство войны должно послать сигнал миру о силе Соединенных Штатов. РИА Новости, 05.09.2025
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переименование министерства обороны в министерство войны должно послать сигнал миру о силе Соединенных Штатов."Это отправляет сигнал победы и силы", - сказал Трамп в Белом доме.Как заявил Трамп, США якобы на 20 лет опережают технически другие армии мира."Думаю, у нас будет мир, исходя из того факта, что мы сильны", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли переименование его призывам к миру.
дональд трамп, сша, пентагон, в мире
Дональд Трамп, США, Пентагон, В мире
Трамп объяснил переименование Министерства обороны

Трамп объяснил, что переименованием Пентагона хочет послать сигнал силы и победы

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переименование министерства обороны в министерство войны должно послать сигнал миру о силе Соединенных Штатов.
«
"Это отправляет сигнал победы и силы", - сказал Трамп в Белом доме.
Как заявил Трамп, США якобы на 20 лет опережают технически другие армии мира.
"Думаю, у нас будет мир, исходя из того факта, что мы сильны", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли переименование его призывам к миру.
Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать
Дональд Трамп, США, Пентагон, В мире
 
 
