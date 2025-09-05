https://ria.ru/20250905/tramp-2040114324.html

Трамп объяснил переименование Министерства обороны

Трамп объяснил переименование Министерства обороны - РИА Новости, 05.09.2025

Трамп объяснил переименование Министерства обороны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переименование министерства обороны в министерство войны должно послать сигнал миру о силе Соединенных Штатов. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T23:31:00+03:00

2025-09-05T23:31:00+03:00

2025-09-05T23:35:00+03:00

дональд трамп

сша

пентагон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a24430d595797d98d61f355952c242bd.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переименование министерства обороны в министерство войны должно послать сигнал миру о силе Соединенных Штатов."Это отправляет сигнал победы и силы", - сказал Трамп в Белом доме.Как заявил Трамп, США якобы на 20 лет опережают технически другие армии мира."Думаю, у нас будет мир, исходя из того факта, что мы сильны", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли переименование его призывам к миру.

https://ria.ru/20250905/tramp-2040113865.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, сша, пентагон, в мире