https://ria.ru/20250905/tramp-2040114205.html
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован - РИА Новости, 05.09.2025
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T23:29:00+03:00
2025-09-05T23:29:00+03:00
2025-09-05T23:52:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой."Украинский конфликт будет урегулирован, иначе "цена за него будет слишком высокой", - сказал Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250905/tramp-2040114812.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, украина
В мире, Дональд Трамп, США, Украина
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован
Трамп: украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет высокой