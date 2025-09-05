Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован
23:29 05.09.2025 (обновлено: 23:52 05.09.2025)
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован - РИА Новости, 05.09.2025
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой. РИА Новости, 05.09.2025
в мире
дональд трамп
сша
украина
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой."Украинский конфликт будет урегулирован, иначе "цена за него будет слишком высокой", - сказал Трамп в Белом доме.
в мире, дональд трамп, сша, украина
В мире, Дональд Трамп, США, Украина
Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован

Трамп: украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет высокой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой.
«
"Украинский конфликт будет урегулирован, иначе "цена за него будет слишком высокой", - сказал Трамп в Белом доме.
