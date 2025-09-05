https://ria.ru/20250905/tramp-2040114205.html

Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован

Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован - РИА Новости, 05.09.2025

Трамп пообещал, что украинский конфликт будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой.

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой."Украинский конфликт будет урегулирован, иначе "цена за него будет слишком высокой", - сказал Трамп в Белом доме.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

