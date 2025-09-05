https://ria.ru/20250905/tramp-2040114117.html
Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта
Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 05.09.2025
Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп выдвинул утверждения, что он положил конец семи войнам, однако украинский конфликт для него оказалось урегулировать "чуть сложнее,... РИА Новости, 05.09.2025
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул утверждения, что он положил конец семи войнам, однако украинский конфликт для него оказалось урегулировать "чуть сложнее, чем ожидалось"."У нас есть (один конфликт - ред.) который, как я думал, будет одним из самых простых, это вопрос президента (РФ Владимира - ред.) Путина и Украины. Он оказался немного сложнее ... чем я думал", - сказал Трамп в Белом доме.
