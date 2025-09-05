https://ria.ru/20250905/tramp-2040114117.html

Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта

Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 05.09.2025

Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп выдвинул утверждения, что он положил конец семи войнам, однако украинский конфликт для него оказалось урегулировать "чуть сложнее,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T23:29:00+03:00

2025-09-05T23:29:00+03:00

2025-09-05T23:58:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул утверждения, что он положил конец семи войнам, однако украинский конфликт для него оказалось урегулировать "чуть сложнее, чем ожидалось"."У нас есть (один конфликт - ред.) который, как я думал, будет одним из самых простых, это вопрос президента (РФ Владимира - ред.) Путина и Украины. Он оказался немного сложнее ... чем я думал", - сказал Трамп в Белом доме.

