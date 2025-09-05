Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 05.09.2025
23:29 05.09.2025 (обновлено: 23:58 05.09.2025)
Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул утверждения, что он положил конец семи войнам, однако украинский конфликт для него оказалось урегулировать "чуть сложнее, чем ожидалось"."У нас есть (один конфликт - ред.) который, как я думал, будет одним из самых простых, это вопрос президента (РФ Владимира - ред.) Путина и Украины. Он оказался немного сложнее ... чем я думал", - сказал Трамп в Белом доме.
в мире, сша, россия, дональд трамп, украина
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Украина
Трамп рассказал об урегулировании украинского конфликта

Трамп: урегулировать украинский конфликт оказалось чуть сложнее, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул утверждения, что он положил конец семи войнам, однако украинский конфликт для него оказалось урегулировать "чуть сложнее, чем ожидалось".
"У нас есть (один конфликт - ред.) который, как я думал, будет одним из самых простых, это вопрос президента (РФ Владимира - ред.) Путина и Украины. Он оказался немного сложнее ... чем я думал", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году
Вчера, 23:45
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампУкраина
 
 
