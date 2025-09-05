https://ria.ru/20250905/tramp-2040113865.html

Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать

Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать - РИА Новости, 05.09.2025

Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают "самой сильной" армией в мире. РИА Новости, 05.09.2025

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают "самой сильной" армией в мире."У нас самая сильная армия в мире. У нас самое лучшее оборудование в мире. У нас, безусловно, лучшие производители этого оборудования — никто не может составить конкуренцию", — сказал Трамп в ходе церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны.Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что после переименования министерство будет сражаться, чтобы "побеждать, а не проигрывать".

