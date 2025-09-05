https://ria.ru/20250905/tramp-2040113865.html
Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать
Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать - РИА Новости, 05.09.2025
Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают "самой сильной" армией в мире. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T23:26:00+03:00
2025-09-05T23:26:00+03:00
2025-09-05T23:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
пентагон
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают "самой сильной" армией в мире."У нас самая сильная армия в мире. У нас самое лучшее оборудование в мире. У нас, безусловно, лучшие производители этого оборудования — никто не может составить конкуренцию", — сказал Трамп в ходе церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны.Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что после переименования министерство будет сражаться, чтобы "побеждать, а не проигрывать".
https://ria.ru/20250905/tramp-2040114324.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, пентагон, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пентагон, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп заявил, что с армией США никто не может конкурировать
Трамп заявил, что у США самая сильная армия и лучшее в мире вооружение