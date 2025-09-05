https://ria.ru/20250905/tramp-2040113742.html
США выиграли обе мировые войны, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними."Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всём до этого и между ними", - сказал Трамп на церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны.
