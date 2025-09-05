https://ria.ru/20250905/tramp-2040105387.html

Трамп считает европейские штрафы против Google и Apple недействительными

Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple. РИА Новости, 05.09.2025

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple."Европа сегодня нанесла удар по еще одной отличной американской компании Google штрафом в 3,5 миллиарда долларов, забирая деньги, которые иначе пошли бы инвестициями в Америку и создание рабочих мест", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Как заявил президент США, это один из многих штрафов и налогов, которые платят американские технологические компании, "к примеру, Apple вынуждают выплатить 17 миллиардов долларов". Трамп потребовал возврата средств.Как заявил Трамп, он не допустит, чтобы с компаниями из США так обращались. Глава Белого дома сослался на закон, в рамках которого он "будет вынужден обнулить нечестные штрафы, которые взимаются с американских компаний".На прошедшей неделе Трамп в Белом доме встречался с руководством компаний-техногигантов.

