Трамп считает европейские штрафы против Google и Apple недействительными - РИА Новости, 05.09.2025
22:10 05.09.2025 (обновлено: 22:30 05.09.2025)
Трамп считает европейские штрафы против Google и Apple недействительными
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple."Европа сегодня нанесла удар по еще одной отличной американской компании Google штрафом в 3,5 миллиарда долларов, забирая деньги, которые иначе пошли бы инвестициями в Америку и создание рабочих мест", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Как заявил президент США, это один из многих штрафов и налогов, которые платят американские технологические компании, "к примеру, Apple вынуждают выплатить 17 миллиардов долларов". Трамп потребовал возврата средств.Как заявил Трамп, он не допустит, чтобы с компаниями из США так обращались. Глава Белого дома сослался на закон, в рамках которого он "будет вынужден обнулить нечестные штрафы, которые взимаются с американских компаний".На прошедшей неделе Трамп в Белом доме встречался с руководством компаний-техногигантов.
Трамп считает европейские штрафы против Google и Apple недействительными

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple.
"Европа сегодня нанесла удар по еще одной отличной американской компании Google штрафом в 3,5 миллиарда долларов, забирая деньги, которые иначе пошли бы инвестициями в Америку и создание рабочих мест", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил президент США, это один из многих штрафов и налогов, которые платят американские технологические компании, "к примеру, Apple вынуждают выплатить 17 миллиардов долларов". Трамп потребовал возврата средств.
Как заявил Трамп, он не допустит, чтобы с компаниями из США так обращались. Глава Белого дома сослался на закон, в рамках которого он "будет вынужден обнулить нечестные штрафы, которые взимаются с американских компаний".
На прошедшей неделе Трамп в Белом доме встречался с руководством компаний-техногигантов.
