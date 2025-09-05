https://ria.ru/20250905/tramp-2039915127.html

WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые антироссийские санкции

2025-09-05T10:48:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести какие-либо новые санкции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер Франции заявил, что коалиция совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине. Как отмечают европейские чиновники, Трамп согласился, что США и Европа могут начать совместную техническую работу по дополнительным санкциям в отношении РФ, в том числе вторичным санкциям против других стран. "Трамп не дал четких обязательств ввести какие-либо новые американские санкции", - отмечает при этом издание. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

